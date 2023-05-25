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НМТ 2023: что категорически нельзя делать во время тестирования

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Украина, Четверг 25 мая 2023 18:42
НМТ 2023: что категорически нельзя делать во время тестирования Что категорически нельзя делать во время прохождение тестирования (фото: Getty Images)
Автор: Наталия Коваль

Национальный мультипредметный тест (НМТ) уже не за горами. Есть вещи, которые категорически нельзя делать абитуриенту во время тестирования, в противном случае выпускника могут выгнать из аудитории.

О том, что категорически запрещено делать участнику мультитеста, читайте в материале дальше.

Что категорически нельзя делать во время прохождения мультитеста

Участник национального мультипредметного теста может быть лишен права проходить онлайн-тестирование в случае нарушения процедуры прохождения мультитеста.

Также будущий абитуриент не должен:

  • мешать другим участникам мультитеста
  • общаться с другим участником во время тестирования
  • иметь при себе средства связи, устройства считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации и другие средства, не предусмотренные процедурой НМТ

При этом разрешены изделия медицинского назначения, о наличии которых участник мультеста должен уведомить работников временного экзаменационного центра до начала выполнения работы.

Если участник мультитеста нарушил хотя бы один из перечисленных пунктов, он должен оставить аудиторию, где происходит тестирование.

Когда состоится тестирование

Напомним, что экзамены в рамках НМТ будуть здавать в две сессии:

  • основная: 5 - 23 июня;
  • дополнительная: 11-24 июля.

Результаты основной сессии НМТ по шкале 100-200 баллов будут размещены в личных кабинетах участников тестирования до 28 июня 2023 года, а дополнительной сессии - до 29 июля 2023 года.

Также не позже чем за 10 дней до начала проведения тестирования для зарегистрированных участников будет возможность скачать со своих персональных страниц приглашения, в которых будет указана дата, время и место проведения теста.

Раньше мы писали, сколько баллов минимально нужно набрать по каждому предмету мультитеста.

Также напомним, какую серьезную проверку предстоит пройти всем участникам НМТ.

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