Низкий поклон! Украинки трогательно поздравили воинов на передовой (видео)

Украинки приехали к воинам ВСУ в зону проведения операции Объединенных сил и приготовили 600 пасок в военном базовом лагере, которые с помощью волонтеров сами развезли бойцам в Пески, Водяное, Опытное, Авдеевку, Верхнеторецкое, Новгородское, Торецкое, Майорск и на Светлодарскую дугу. На Facebook-страничке 93-й ОМБр "Холодний Яр" был опубликован трогательный видеоролик.

Жительницы Киевской области Светлана Зварыч и Нина Коваленко привезли печь, 120 кг муки, более 700 яиц, 60 литров молока - все, что нужно для выпечки пасок и праздничной корзины.

Украинки приехали в зону ООС, чтобы приготовить военным праздничные паски (фото: скриншот)

"А еще добавили три главных ингредиента паски по моему личному рецепту - душу, любовь и надежду на лучшее", - рассказала 69-летняя пани Светлана из села Гвоздев.

Она отметила, что хотелось передать бойцам частичку душевного тепла от родных и напомнить, что их любят и ждут.

"И пожелать, чтобы следующую Пасху они встречали дома, чтобы война закончилась и больше никогда не приходила в Украину", - добавила пани Зварыч.

Видео: facebook.com/93OMBr

В комментариях к ролику пользователи сети восхищаются поступком женщин и поздравляют наших защитников на фронте с праздником Пасхи.

Христос Воскрес! Слава воинам 20-го батальона! В фильме узнала знакомых - Юра, Коля, комбат... Горжусь знакомством с вами! Слава Украине! Низкий поклон этим женщинам!

Очень тронуло;

Пусть вас Бог бережет! Слава Украине!

Спасибо воинам нашим! Христос воскрес!

Большое вам спасибо!

Все будет хорошо! Удачи! Все будет Украина!

Как сообщалось ранее, недавно на Донбассе в зоне проведения ООС бойцы 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" нанесли удар по позициям боевиков и уничтожили вражеские укрепления и объекты.

Также мы писали о том, что на Донбассе украинские военные дали оккупантам ощутимый адекватный ответ на обстрелы. В пресс-центре ООС уточнили, что за выходные 27 и 28 апреля потери боевиков составили 6 человек и еще 7 получили ранения.

Добавим, что воинам ВСУ в зоне ООС на Донбассе передадут Благодатный огонь из Иерусалима, который в этом году впервые доставила в Украину делегация ПЦУ.