Низький уклін! Українки зворушливо привітали воїнів на передовій (відео)

Українки приїхали до воїнів ЗСУ в зону проведення операції Об'єднаних сил і приготували 600 пасок у військовому базовому таборі, які за допомогою волонтерів самі розвезли бійцям у Піски, Водяне, Опитне, Авдіївку, Верхньоторецьке, Новгородське, Торецьк, Майорск та на Світлодарську дугу. На Facebook-сторінці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" був опублікований зворушливий відеоролик.

Жительки Київської області Світлана Зварич та Ніна Коваленко привезли піч, 120 кг борошна, понад 700 яєць, 60 літрів молока - все, що потрібно для випічки пасок і святкового кошика.

Українки приїхали в зону ООС, щоб приготувати військовим святкові паски (фото: скріншот)

"А ще додали три головних інгредієнти паски за моїм особистим рецептом - душу, любов і надію на краще", - розповіла 69-річна пані Світлана із села Гвоздів.

Вона зазначила, що хотілося передати бійцям частинку душевного тепла від рідних і нагадати, що їх люблять і чекають.

"І побажати, щоб наступний Великдень вони зустрічали вдома, щоб війна закінчилася і більше ніколи не приходила в Україну", - додала пані Зварич.

Відео: facebook.com/93OMBr

У коментарях до ролика користувачі мережі захоплюються вчинком жінок і вітають наших захисників на фронті зі святом Великодня.

Христос Воскрес! Слава воїнам 20-го батальйону! У фільмі впізнав знайомих - Юра, Микола, комбат... Пишаюся знайомством з вами! Слава Україні! Низький уклін цим жінкам!

Дуже зворушило;

Нехай вас Бог береже! Слава Україні!

Спасибі нашим воїнам! Христос воскрес!

Велике вам спасибі!

Все буде добре! Удачі! Все буде Україна!

Як повідомлялося раніше, нещодавно на Донбасі в зоні проведення ООС бійці 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" завдали удару по позиціях бойовиків і знищили ворожі укріплення і об'єкти.

Також ми писали про те, що на Донбасі українські військові дали окупантам відчутну адекватну відповідь на обстріл. У прес-центрі ООС уточнили, що за вихідні, 27 і 28 квітня втрати бойовиків склали 6 чоловік і ще 7 отримали поранення.

Додамо, що воїнам ЗСУ в зоні ООС на Донбасі передадуть Благодатний вогонь з Єрусалиму, який в цьому році вперше доставила до України делегація ПЦУ.