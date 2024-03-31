Нежный торт-суфле "Птичье молоко". Фантастический десерт со вкусом детства (рецепт с видео)

Многие помнят невероятный десерт "Птичье молоко". Нежный шоколадный бисквит и суфле с апельсиновой цедрой - эта вкуснятина покорила не одно сердце. Как оказалось, приготовить такой торт совсем не сложно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео из YouTube-канала "Ваніль і Шоколад".

Для приготовления бисквита вам понадобятся следующие ингредиенты:

3 яйца

100 граммов сахара

150 граммов сливочного масла

20 граммов какао

100 граммов сметаны

1 чайная ложка аммония пищевого

1 чайная ложка соды

щепотка соли и ванили

180 граммов муки

20 г апельсиновой цедры.

А для крема-суфле возьмите следующие продукты:

500 миллилитров молока

120 граммов сахарной пудры (ее будет нужно разделить на две части)

80 граммов манки

200 граммов сливочного масла

20 граммов лимонного сока

10 г апельсиновой цедры.

Начнем приготовление. Добавьте в сметану аммоний, затем погасите соду уксусом и добавьте ее к смеси. Далее введите в тесто цедру, какао, щепотку соли и немного ванили, а также мягкое сливочное масло. Тщательно вымешайте все это миксером или блендером (последний вариант лучше, ведь так более тщательно измельчится цедра).

Затем взбейте яйца с сахаром и введите в смесь с какао и сметаной. Начинайте постепенно добавлять муку, у вас должно получиться жидкое тесто.

Выливайте его в застеленную пергаментом и смазанную маслом форму для запекания. Отправляйте противень в разогретую до 170 градусов духовку. Бисквит пропечется примерно за 40 минут.

Каким должно быть тесто (скриншот)

В это время займитесь приготовлением суфле. Смешайте в кастрюле молоко, манную крупу, половину сахарной пудры и цедру. Затем сварите крем. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и тщательно перемешайте.

Когда крем будет готов, перелейте его в миску и добавьте лимонный сок. Тщательно "взбейте" все это блендером. Крем должен стать "гладеньким" и однородным. Накройте миску с будущим суфле пленкой и дайте ему остыть.

Взбейте в отдельной миске вторую часть пудра и масла. Затем смешайте это с охлажденным кремом и начинайте собирать торт.

Готовый торт "Птичье молоко" (скриншот)

Переверните бисквит ровной стороной вверх и выложите на него крем. Важно, чтобы поверхность торта была ровной, чтобы суфле равномерно "улеглось".

Когда вы выложите крем, сверху можете украсить десерт како. Поставьте торт в холодильник примерно на 2 часа и после этого можете подавать "Птичье молоко" на стол.