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Нежный банош со сметаной. Аутентичный рецепт, который покорит ваше сердце

Суббота 02 марта 2024 11:27
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Нежный банош со сметаной. Аутентичный рецепт, который покорит ваше сердце Как приготовить банош (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Карпатский банош - популярное украинское дело, которое многие пробовали. Впрочем, не все готовят его дома, ведь думают, что это тяжело. На самом же деле приготовить нежный и вкусный банош очень легко. К тому же весь процесс будет длиться всего несколько минут - ничего сложного!

Как приготовить нежный банош, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт кулинара Евгения Клопотенко.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 литр сметаны (выбирайте жирную, как минимум 20%)
  • 140 граммов кукурузной крупы
  • половина чайной ложки соли
  • 150 граммов брынзы
  • шкварки (по желанию).

Начнем приготовление. Возьмите сотейник и вылейте туда всю сметану, поставьте кастрюлю на огонь. Доведите сметану до кипения, но постепенно. Огонь должен быть не очень сильным. Затем добавьте туда соль.

Постепенно вмешивайте кукурузную крупу, но при этом убавьте огонь, чтобы он был слабеньким. Постоянно помешивайте, чтобы банош имел равномерную консистенцию.

Варите блюдо в течение 7-10 минут. А когда сметана с крупой загустеет, жир отделится - его надо слить. Затем выключайте огонь, нежный банош на сметане готов.

Перед подачей блюда на стол добавьте брынзу. Также можно положить в банош шкварки. Подавать эту вкуснятину лучше горячей, когда блюдо станет холодным, оно будет уже не таким вкусным.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, как сделать "быстрые" маринованные грибочки.

Кроме того, недавно стало известно, как приготовить уникальные картофельные пироги с подливкой.

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