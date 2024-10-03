Ніжне пісочне печиво з сиром, як з дитинства: рецепт смакоти до чаю

Що потрібно для печива з сиром

Для того, щоб приготувати печиво з сиром, треба такі продукти:

сир кисломолочний - 350 г;

сметана - 180 г;

вершкове масло - 100 г;

борошно - 350-380 г;

манка - 20 г,

яйце - 2 шт.;

розпушувач - 1 ч. л.;

ванільний цукор - 1 ч. л.;

цукор - 200 г;

сіль - 1/3 ч. л.

Як готувати печиво з сиром

Для приготування тіста для печива з сиром потрібно заздалегідь дістати масло з холодильника, щоб воно було кімнатної температури. Або можна покласти масло в теплий посуд.

До масла всипте 100 г цукру, перетріть масу, після чого додайте 1 яйце. Яйце та сметана також мають бути кімнатної температури.

Влийте в масло з цукром 130 г сметани і продовжуйте перемішувати інгредієнти. В окремій мисці з'єднайте сухі інгредієнти, а саме борошно, ванільний цукор, сіль та розпушувач.

Обережно просійте борошняну суміш в масло і вимішайте тісто. Готова маса має бути щільною та еластичною, а також не прилипати до рук.

Готове тісто не повинно липнути до рук (скриншот / Лілія Цвіт)

Покладіть тісто в миску та накрийте харчовою плівкою. Залиште тісто хвилин на 20, щоб маса відпочила.

Тим часом приготуйте начинку. Для цього всипте в кисломолочний сир решту цукру, а також влийте білок з другого яйця. Додайте решту сметани і збийте масу блендером до однорідної консистенції. Після цього всипте в сирну масу манку і ще раз перемішайте.

Для зручності розділіть тісто на дві частини, кожну потрібно розкачати на пласт завтовшки 5 мм. Виріжте з тіста кружальця діаметром близько 10 см.

На кожен кружечок викладіть приблизно по 1 ч. л. сирної начинки так, щоб маса була на одній половині. Згорніть тісто так, щоб друга половина кружальця накрила сирну начинку, але не заліплюйте краї.

Як зробити печиво з сирною начинкою (скриншот / Лілія Цвіт)

Викладіть печиво на застелене пергаментом деко і змастіть жовтком. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте печиво протягом 20-25 хвилин.