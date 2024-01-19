Ніжна запіканка з сиром та печінкою. Сподобається навіть "малоїжкам" та вередунам

Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

рис - 400 г.

куряча печінка - 400 г.

твердий сир - 100 г.

цибуля - 1 штука

морквина

молоко - 200 мл

майонез жирний - 2 ст. ложки

яйця - 3 штуки

соняшникова олія - 2 ст. ложки

панірувальні сухарі - 1 ст. л.

часник, сіль, приправа до плову - на смак.

Почнемо приготування

Спочатку відваріть рис, він має бути сухим, намагайтеся не переварювати крупу, але вона не має "плавати" у воді.

Потім наріжте цибулю, натріть моркву. Обсмажте їх на пательні, тримайте овочі на вогні протягом 8 хвилин. Паралельно подрібніть у блендері печінку та часник. Додайте до неї обсмажені моркву та цибулю, присоліть.

В окремій ємності змішайте яйця з молоком та майонезом. Цю суміш також потрібно присолити, можна додати перець.

Увімкніть духовку, аби вона прогрілася до 180 градусів. Візьміть форму для запікання, натріть її олією, а потім зробіть "подушку" з сухарів або ж манки. Викладіть туди половину відвареного рису, залийте його молоком з майонезом та яйцями. Зверху викладайте перебиту печінку з овочами, а потім увесь рис, який залишився.

Страва має запікатися протягом 40 хвилин. Але за 10 хвилин до готовності дістаньте форму та посипте верхній шар натертим твердим сиром. Готову страву можна одразу подавати на стіл.