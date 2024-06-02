Ніжна запіканка з персиками: рецепт смачного сніданку

Що потрібно для запіканки з персиками

Для того, щоб приготувати цей легкий сніданок, потрібні такі інгредієнти:

кисломолочний сир - 500 г;

консервовані персики - 200 г;

яйця - 2 шт.;

борошно - 40 г;

сметана -100 мл;

масло вершкове - 10 г;

сода харчова - 0.5 ч. л.

Як готувати запіканку з персиками

Для запіканки можна брати як консервовані, так і свіжі персики, але в другому випадку вони будуть не настільки м'якими в готовій страві.

Перекладіть до миски сир, додайте яйця, сметану і соду. Перебийте все блендером до кремоподібної маси. Додайте борошно і акуратно перемішайте суміш.

Дістаньте персики з банки, зачекайте, доки вийде зайвий сироп - або обережно промокніть фрукти паперовими рушниками.

Після цього наріжте персики на невеликі шматочки. Змастіть форму для випікання вершковим маслом та застеліть дно пергаментом.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть у форму половину сирної маси. Зверху, подалі від країв, рівномірно викладіть персики. Наступним шаром вилийте решту сирної маси.

Випікайте 40 45 хвилин. Якщо запіканка швидко підрум'янилась, накрийте форму фольгою.

Після випікання зачекайте доки запіканка охолоне в духовці з відкритими дверцятами - близько години. Не варто одразу розрізати гарячу страву - вона може "впасти".