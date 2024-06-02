Нежная запеканка с персиками: рецепт вкусного завтрака

Что нужно для запеканки с персиками

Для того чтобы приготовить этот легкий завтрак, нужны следующие ингредиенты:

творог - 500 г;

консервированные персики - 200 г;

яйца - 2 шт.;

мука - 40 г;

сметана -100 мл;

масло сливочное - 10 г;

сода пищевая - 0.5 ч. л.

Как готовить запеканку с персиками

Для запеканки можно брать как консервированные, так и свежие персики, но во втором случае они будут не столь мягкими в готовом блюде.

Переложите в миску творог, добавьте яйца, сметану и соду. Перебейте все блендером до кремообразной массы. Добавьте муку и аккуратно перемешайте смесь.

Достаньте персики из банки, подождите, пока выйдет лишний сироп - или осторожно промокните фрукты бумажными полотенцами.

После этого нарежьте персики на небольшие кусочки. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и застелите дно пергаментом.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите в форму половину творожной массы. Сверху, подальше от краев, равномерно выложите персики. Следующим слоем вылейте остаток творожной массы.

Выпекайте 40-45 минут. Если запеканка быстро подрумянилась, накройте форму фольгой.

После выпекания подождите, пока запеканка остынет в духовке с открытой дверцей - около часа. Не стоит сразу разрезать горячее блюдо - оно может "упасть".