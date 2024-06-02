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Нежная запеканка с персиками: рецепт вкусного завтрака

Как готовить запеканку с персиками (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Запеканка, пожалуй, одно из самых известных сырных блюд детства. А фрукты, особенно персики, заменяют сахар и делают вкус совершенно новым.

О том, как готовить запеканку с персиками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный ресурс Shuba.

Что нужно для запеканки с персиками

Для того чтобы приготовить этот легкий завтрак, нужны следующие ингредиенты:

  • творог - 500 г;
  • консервированные персики - 200 г;
  • яйца - 2 шт.;
  • мука - 40 г;
  • сметана -100 мл;
  • масло сливочное - 10 г;
  • сода пищевая - 0.5 ч. л.

Как готовить запеканку с персиками

Для запеканки можно брать как консервированные, так и свежие персики, но во втором случае они будут не столь мягкими в готовом блюде.

Переложите в миску творог, добавьте яйца, сметану и соду. Перебейте все блендером до кремообразной массы. Добавьте муку и аккуратно перемешайте смесь.

Достаньте персики из банки, подождите, пока выйдет лишний сироп - или осторожно промокните фрукты бумажными полотенцами.

После этого нарежьте персики на небольшие кусочки. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и застелите дно пергаментом.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите в форму половину творожной массы. Сверху, подальше от краев, равномерно выложите персики. Следующим слоем вылейте остаток творожной массы.

Выпекайте 40-45 минут. Если запеканка быстро подрумянилась, накройте форму фольгой.

После выпекания подождите, пока запеканка остынет в духовке с открытой дверцей - около часа. Не стоит сразу разрезать горячее блюдо - оно может "упасть".

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