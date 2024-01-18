Ніжна м'ясна гармошка на вечерю: простий рецепт страви, яку зможе приготувати кожен

На вечерю можна приготувати смачну ароматну страву - куряче філе з пармезаном за соусом песто. Така проста та водночас вишукана страва сподобається усім.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube -канал "Світ смачних рецептів".

Список інгредієнтів

Таку страву можна приготувати заздалегідь, зібравши всі компоненти за годину, а потім поставивши в духовку безпосередньо перед тим, як подавати до столу.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

куряче філе - 2 шт.

томати - 1 шт.

сир моцарела - 100 г

соус песто - 3 ст.л

сіль, чорний перець та копчена паприка - до свого смаку

олія - 3 ст.л

соєвий соус - 3 ст.л

Легкий спосіб приготування

Спочатку куряче філе потрібно надрізати в трьох місцях під нахилом і не до кінця. Далі посоліть, поперчіть та посипте паприкою.

Викладіть філе в тарілку, полийте соєвим соусом, оливковою олією та залиште маринуватись 30-40 хвилин.

Потім кожний надріз змастіть соусом песто. Моцарелу і томат наріжте кружальцями та вставте в надрізи.

Викладіть філе у форму та запікайте при температурі 180°C 30-40 хвилин до зарум’янення.

Рецепт приготування курячого філе з моцарелою та соусом песто (скриншот)