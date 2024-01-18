Нежная мясная гармошка на ужин: простой рецепт блюда, которое сможет приготовить каждый
На ужин можно приготовить вкусное ароматное блюдо - куриное филе с пармезаном за соусом песто. Такое простое и одновременно изысканное блюдо понравится всем.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Світ смачних рецептів".
Список ингредиентов
Такое блюдо можно приготовить заранее, собрав все компоненты за час, а затем поставив в духовку непосредственно перед тем, как подавать на стол.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- куриное филе - 2 шт.
- томаты - 1 шт.
- сыр моцарелла - 100 г
- соус песто - 3 ст.л
- соль, черный перец и копченая паприка - по вкусу
- масло - 3 ст.л
- соевый соус - 3 ст.л
Легкий способ приготовления
Сначала куриное филе нужно надрезать в трех местах под наклоном и не до конца. Далее посолите, поперчите и посыпьте паприкой.
Выложите филе в тарелку, полейте соевым соусом, оливковым маслом и оставьте мариноваться 30-40 минут.
Затем каждый надрез смажьте песто соусом. Моцарелла и томат нарежьте кружочками и вставьте в надрезы.
Выложите филе в форму и запекайте при температуре 180°C 30-40 минут до зарумянивания.
Рецепт приготовления куриного филе с моцареллой и соусом песто (скриншот)
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