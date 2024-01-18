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Нежная мясная гармошка на ужин: простой рецепт блюда, которое сможет приготовить каждый

Четверг 18 января 2024 16:18
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Нежная мясная гармошка на ужин: простой рецепт блюда, которое сможет приготовить каждый Как приготовить вкусное куриное филе с моцареллой и соусом песто (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

На ужин можно приготовить вкусное ароматное блюдо - куриное филе с пармезаном за соусом песто. Такое простое и одновременно изысканное блюдо понравится всем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Світ смачних рецептів".

Список ингредиентов

Такое блюдо можно приготовить заранее, собрав все компоненты за час, а затем поставив в духовку непосредственно перед тем, как подавать на стол.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • куриное филе - 2 шт.
  • томаты - 1 шт.
  • сыр моцарелла - 100 г
  • соус песто - 3 ст.л
  • соль, черный перец и копченая паприка - по вкусу
  • масло - 3 ст.л
  • соевый соус - 3 ст.л

Легкий способ приготовления

Сначала куриное филе нужно надрезать в трех местах под наклоном и не до конца. Далее посолите, поперчите и посыпьте паприкой.

Выложите филе в тарелку, полейте соевым соусом, оливковым маслом и оставьте мариноваться 30-40 минут.

Затем каждый надрез смажьте песто соусом. Моцарелла и томат нарежьте кружочками и вставьте в надрезы.

Выложите филе в форму и запекайте при температуре 180°C 30-40 минут до зарумянивания.

Нежная мясная гармошка на ужин: простой рецепт блюда, которое сможет приготовить каждыйНежная мясная гармошка на ужин: простой рецепт блюда, которое сможет приготовить каждыйНежная мясная гармошка на ужин: простой рецепт блюда, которое сможет приготовить каждыйНежная мясная гармошка на ужин: простой рецепт блюда, которое сможет приготовить каждыйНежная мясная гармошка на ужин: простой рецепт блюда, которое сможет приготовить каждыйРецепт приготовления куриного филе с моцареллой и соусом песто (скриншот)

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