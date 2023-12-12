Нежная Каменских высказалась о родных людях, пока Потап в Барселоне "по делам" (фото)

Настя Каменских продолжает радовать поклонников нежными образами и своей красотой, пока ее мужа - Потапа - нет рядом. Теперь певица чувственно заговорила о чувствах к родным и близким людям, показав милые домашние фото.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию звезды в Instagram .

"Зимнее утро, несмотря на холод за окном, наполняет теплом изнутри. Особенно, когда в воздухе уже чувствуется приближение зимних праздников: елочные огоньки, атмосферные песни, даже утреннее какао смакует лучше, чем кофе", - написала певица.

Но ярче любых новогодних огоньков, говорит Настя, это - мгновения рядом с родными и близкими.

"Именно они создают незабываемые моменты, наполненные настоящими искренними чувствами, которые потом напоминают о себе незабываемыми воспоминаниями всю жизнь", - делится Каменских.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Между тем один из самых родных человек для Насти - Алексей Потапенко - находится в тысяче километров от своей жены.

Сейчас Потап находится в Барселоне, куда он уехал "после продуктивного времени в Дубае, с его множеством деловых встреч, видеоклипов, фотосессий и рекламных компаний".

"Барселона и Мадрид - два культурных центра Испании, где проживает и работает большое количество украинцев. За последнее время в Испании мы успешно реализовали несколько значительных видео и аудио-проектов, как на внутреннем рынке, так и в Украине. Также мы привлекли более 20 профессионалов в шоу-индустрии к нашим проектам и чрезвычайно горды тем, что были частью Одесского учебного кластера для производства видео продуктов. Об этом, подробнее, расскажу позже", - похвастался артист в своем Instagram.

При этом Потап отметил, что также со своими партнерами "активно работает в гуманитарной сфере, оказывая прямую гуманитарную помощь".

"С начала войны мы уже отправили 15 контейнеров с помощью для реабилитации и возвращения к нормальной жизни наших военных героев. Наша украинская община не остается в стороне, особенно в области медицины, оказывая поддержку в рекреации и предоставлении медикаментов и товаров первой необходимости для наших военных и для всей Украины. Также важно вспомнить и Валенсию, где также проживает невероятно талантливое украинское сообщество. Мы единственными усилиями влияем на социум и меняем вектор восприятия украинцев в мире, как трудолюбивых профессионалов и вместе идем к Победе", - написал продюсер.

Алексей Потапенко сейчас в Испании (фото: instagram.com/realpotap)

Чем сейчас занимается NK

На днях певица вернулась из-за океана, где успешно презентовала свою страстную песню "Tu y Yo" для латиноамериканской аудитории и напомнила, что война в Украине продолжается, поэтому все мы нуждаемся в поддержке мирового сообщества.

А после этого отправилась на концерт в Молдову, где с аншлагом выступила на крупнейшей локации страны - в Кишиневском Национальном Дворце имени Николая Сулака.

Концерт NK в Кишиневе (фото: пресс-служба артистки)

Почти две тысячи слушателей пришли познакомиться поближе с творчеством Насти.

Концерт NK в Кишиневе (фото: пресс-служба артистки)

Отметим, что в Молдове это был первый концерт такой артистки. По словам украинской поп-звезды, она достаточно переживала, как будет реагировать публика.

Концерт NK в Кишиневе (фото: пресс-служба артистки)

"Для меня было важно рассказать об Украине и обо всем том, что сейчас беспокоит украинцев, я не знала, как на это отреагируют в другой стране, ведь, возможно, люди пришли только за развлекательным контентом. Но когда я попросила почтить минутой молчания погибших воинов, абсолютно весь зал поднялся и это меня растрогало до слез. Также все в зале подпевали моим песням на украинском, у нас не было языкового барьера и это было невероятно", - поделилась певица.

Концерт NK в Кишиневе (фото: пресс-служба артистки)