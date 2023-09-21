Ніжку зашивають. Бабуся пораненої внаслідок обстрілу 9-річної дівчинки розповіла про її стан (відео)

У мережі з'явилося відео з бабусею постраждалої дитини. Вона розповідає, що на момент атаки була на роботі, а вдома була її донька та внуки. Внаслідок вибуху 9-річній дівчинці в ногу потрапило скло, тому її відвезли в лікарню зашивати рану.

Згодом заступник очільника КМДА Микола Поворозник повідомив, що дитину вже виписали з лікарні, її стан стабілізовано. Він додає, що в інших постраждалих поранення не важкі, тому до кінця їх також можуть виписати з лікарні.