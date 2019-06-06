Мы вам покажем: украинские политики разделись ради выборов в Раду

Лидеры партии "Сила людей", которая идет на парламентские выборы в Украине, сделали неоднозначное заявление, а также опубликовали компрометирующий снимок. Соответствующая публикация размещена в соцсети Facebook.

"Политика превратилась в шоубизнес. Это не только украинские реалии, это мировая тенденция. Мы пять лет открыто строим партию "Сила людей" без теневого хозяина и меняем систему на местах. Однако чтобы пробиться к вашему вниманию сейчас - должны играть по новым правилам. Мы готовы! Нам есть что показать!" - указано в посте к снимку.

Фото: (facebook.com/sylalyudey)

Пользователи довольно неоднозначно отреагировали на подобное заявление. Комментаторы разделились на два лагеря:

Хороший стеб.

Меняйте пиарщика. С креативом у вас плохи дела. Загонит вас ниже плинтуса. Соболезную.

Поздравляю, дно пробито.

А можно мне не показывать? Этого более чем достаточно.

Считаю такую рекламу непрофессиональной.

Чувство юмора на высоте.

Скриншот: (facebook.com/pg/sylalyudey)

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