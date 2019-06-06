Мы вам покажем: украинские политики разделись ради выборов в Раду

Пользователи неоднозначно отреагировали на подобную выходку лидеров "Сила людей"
Лидеры партии "Сила людей", которая идет на парламентские выборы в Украине, сделали неоднозначное заявление, а также опубликовали компрометирующий снимок. Соответствующая публикация размещена в соцсети Facebook.
"Политика превратилась в шоубизнес. Это не только украинские реалии, это мировая тенденция. Мы пять лет открыто строим партию "Сила людей" без теневого хозяина и меняем систему на местах. Однако чтобы пробиться к вашему вниманию сейчас - должны играть по новым правилам. Мы готовы! Нам есть что показать!" - указано в посте к снимку.
Пользователи довольно неоднозначно отреагировали на подобное заявление. Комментаторы разделились на два лагеря:
Скриншот: (facebook.com/pg/sylalyudey)
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