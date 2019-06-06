Ми вам покажемо: українські політики роздяглися заради виборів у Раду

Лідери партії "Сила людей", яка йде на парламентські вибори в Україні, зробили неоднозначну заяву, а також опублікували компрометуючий знімок. Відповідна публікація розміщена в соцмережі Facebook.

"Політика перетворилася на шоубізнес. Це не тільки українські реалії, це світова тенденція. Ми п'ять років відкрито будуємо партію "Сила людей" без тіньового господаря і змінюємо систему на місцях. Однак щоб пробитися до вашої уваги зараз - повинні грати за новими правилами. Ми готові! Нам є що показати!" - зазначено в пості до знімка.

Фото: (facebook.com/sylalyudey)

Користувачі досить неоднозначно відреагували на подібну заяву. Коментатори розділилися на два табори:

Хороший стьоб.

Міняйте піарника. З креативом у вас кепські справи. Зажене вас нижче плінтуса. Співчуваю.

Вітаю, дно пробито.

А можна мені не показувати? Цього більш ніж достатньо.

Вважаю таку рекламу непрофесійною.

Почуття гумору на висоті.

Скріншот: (facebook.com/pg/sylalyudey)

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