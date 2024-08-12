Никакого ботулизма: где и как правильно хранить консервацию

Какая хозяйка не производит множество закруток из домашних фруктов и овощей? Ведь это так приятно и вкусно - полакомиться плодами собственного сада и огорода зимой. Но доживет ли ваша консервация до зимы, если ее неправильно хранить?

РБК-Украина (проект Styler) подготовило полезные советы, как хранить консервированные овощи и фрукты так, чтобы ничего не взорвалось и не прокисло.

Сколько могут храниться домашние консервы?

Домашние заготовки можно хранить в течение определенного периода:

овощи - до 12 месяцев

- до 12 месяцев варенье - до трех лет

- до трех лет компоты - до полутора лет

- до полутора лет соленые грибы - до шести месяцев

- до шести месяцев маринованные грибы - до девяти месяцев.

Какие должны быть оптимальные условия хранения консервации

Как хранить закрутки так, чтобы они не взрывались, не лопались, не цвели и сохраняли свою герметичность?

Температура в помещении не должна превышать +15 градусов. В противном случае продукты в банках могут забродить или скиснуть. Не ставьте тару у обогревателей. Чем холоднее в комнате, тем меньше рисков для размножения микроорганизмов и химических реакций. Но температура не должна быть ниже нуля – замороженные закрутки не сохраняются.

Оптимальные показатели влажности - от 65 до 70%. Если в воздухе много влаги, консервация быстро покроется плесенью. Поэтому обеспечьте хорошую вентиляцию - естественную или принудительную. Не ставьте банки в ванную.

Чрезмерное естественное или искусственное освещение может навредить вашим консервам. Прямые солнечные лучи могут лишить консервацию натурального цвета и витаминов, способствовать окислению содержимого. Поэтому не оставляйте их на подоконниках или открытых полках, если не можете защитить от чрезмерного солнечного воздействия.

Помните, что главное условие долгого хранения - хорошая стерилизация банок (фото: Freepik.com)

Где лучше хранить закрутки

Рассмотрим, как правильно найти место для закруток, чтобы каждая банка дождалась своего часа.

Погреб или подвал

Если у вас есть подвал или подвал, это станет идеальным местом для консервации. В прохладном помещении можно оставить соленья, маринованные овощи и грибы, квашеную капусту. Но погреб должен отвечать следующим условиям:

Полная дезинфекция: стены, полы и потолки должны быть обработаны раствором медного купороса. Можно заменить его хлорной известью.

стены, полы и потолки должны быть обработаны раствором медного купороса. Можно заменить его хлорной известью. Отличная вентиляция: воздух не должен быть застойным.

воздух не должен быть застойным. Дополнительное утепление: консервация не должна промерзать.

Балкон или лоджия

Если в вашем доме нет подвала, но есть застекленный балкон или лоджия, это может стать спасительным вариантом. Используйте балконные шкафы - они хорошо проветриваются, но продукция не должна подвергаться резким изменениям температуры.

Защитите банки от прямых солнечных лучей. Убедитесь, что закрутки надежно защищены от вредителей.

Не используйте открытый балкон - перепады температуры и высокая влажность могут ухудшить качество ваших зимних заготовок.

Нельзя хранить домашние консервы в прозрачных банках на светлом месте (фото: Freepik.com)

Где еще можно хранить в квартире консервацию?

Где хранить заготовки на зиму в квартире, чтобы они не мешали и радовали глаз?

Кухня

Это - самое логичное место. Можно поставить закрутку в шкаф или специально оборудованную нишу под подоконником, но не близко к обогревателю.

Шкафы должны быть сухими, дезинфицированными и хорошо вентилируемыми.

Кладовая

Помещение без окон должно быть хорошо вентилируемым, чистым и сухим. Можно установить стеллаж или продумать системы открытых полок с надежными креплениями. В кладовке обычно хранят редко используемые вещи, но место для пяти-шести банок с заготовками всегда найдется.

Антресоли

Шкафы под потолком уже не в тренде, поскольку они загромождают пространство. Но во многих квартирах эти места остаются и популярны. Сохранять консервацию на антресолях очень удобно, но подвесные шкафы должны быть надежно закреплены.