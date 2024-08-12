Никакого ботулизма: где и как правильно хранить консервацию
Какая хозяйка не производит множество закруток из домашних фруктов и овощей? Ведь это так приятно и вкусно - полакомиться плодами собственного сада и огорода зимой. Но доживет ли ваша консервация до зимы, если ее неправильно хранить?
РБК-Украина (проект Styler) подготовило полезные советы, как хранить консервированные овощи и фрукты так, чтобы ничего не взорвалось и не прокисло.
Сколько могут храниться домашние консервы?
Домашние заготовки можно хранить в течение определенного периода:
- овощи - до 12 месяцев
- варенье - до трех лет
- компоты - до полутора лет
- соленые грибы - до шести месяцев
- маринованные грибы - до девяти месяцев.
Какие должны быть оптимальные условия хранения консервации
Как хранить закрутки так, чтобы они не взрывались, не лопались, не цвели и сохраняли свою герметичность?
Температура в помещении не должна превышать +15 градусов. В противном случае продукты в банках могут забродить или скиснуть. Не ставьте тару у обогревателей. Чем холоднее в комнате, тем меньше рисков для размножения микроорганизмов и химических реакций. Но температура не должна быть ниже нуля – замороженные закрутки не сохраняются.
Оптимальные показатели влажности - от 65 до 70%. Если в воздухе много влаги, консервация быстро покроется плесенью. Поэтому обеспечьте хорошую вентиляцию - естественную или принудительную. Не ставьте банки в ванную.
Чрезмерное естественное или искусственное освещение может навредить вашим консервам. Прямые солнечные лучи могут лишить консервацию натурального цвета и витаминов, способствовать окислению содержимого. Поэтому не оставляйте их на подоконниках или открытых полках, если не можете защитить от чрезмерного солнечного воздействия.
Помните, что главное условие долгого хранения - хорошая стерилизация банок (фото: Freepik.com)
Где лучше хранить закрутки
Рассмотрим, как правильно найти место для закруток, чтобы каждая банка дождалась своего часа.
Погреб или подвал
Если у вас есть подвал или подвал, это станет идеальным местом для консервации. В прохладном помещении можно оставить соленья, маринованные овощи и грибы, квашеную капусту. Но погреб должен отвечать следующим условиям:
- Полная дезинфекция: стены, полы и потолки должны быть обработаны раствором медного купороса. Можно заменить его хлорной известью.
- Отличная вентиляция: воздух не должен быть застойным.
- Дополнительное утепление: консервация не должна промерзать.
Балкон или лоджия
Если в вашем доме нет подвала, но есть застекленный балкон или лоджия, это может стать спасительным вариантом. Используйте балконные шкафы - они хорошо проветриваются, но продукция не должна подвергаться резким изменениям температуры.
Защитите банки от прямых солнечных лучей. Убедитесь, что закрутки надежно защищены от вредителей.
Не используйте открытый балкон - перепады температуры и высокая влажность могут ухудшить качество ваших зимних заготовок.
Нельзя хранить домашние консервы в прозрачных банках на светлом месте (фото: Freepik.com)
Где еще можно хранить в квартире консервацию?
Где хранить заготовки на зиму в квартире, чтобы они не мешали и радовали глаз?
Кухня
Это - самое логичное место. Можно поставить закрутку в шкаф или специально оборудованную нишу под подоконником, но не близко к обогревателю.
Шкафы должны быть сухими, дезинфицированными и хорошо вентилируемыми.
Кладовая
Помещение без окон должно быть хорошо вентилируемым, чистым и сухим. Можно установить стеллаж или продумать системы открытых полок с надежными креплениями. В кладовке обычно хранят редко используемые вещи, но место для пяти-шести банок с заготовками всегда найдется.
Антресоли
Шкафы под потолком уже не в тренде, поскольку они загромождают пространство. Но во многих квартирах эти места остаются и популярны. Сохранять консервацию на антресолях очень удобно, но подвесные шкафы должны быть надежно закреплены.
Раньше мы уже писали, как приготовить консервированные баклажаны в остром соусе и получить вкусную закуску на зиму.
Читайте также, каким людям нельзя есть маринованные огурцы.
При написании материала использовались следующие источники: издание Culinesco, сайты National Center for Food Preservation, University of Nebraska.