Як спалити 1000 калорій за день? Прості методи, про які мовчать фітнес-тренери

Як худнути та спалювати калорії

Спалити калорії допоможе щоденна побутова активність, яка називається NEAT.

Клініка Майо визначає NEAT як "калорії, спалені під час щоденних фізичних рухів поза плановими вправами".

Це може включати виконання домашніх справ, вигул собаки, косіння газону, підйом сходами замість ліфта або приготування їжі.

NEAT може бути особливо корисним, якщо ви сидите цілий день, що, як було доведено, підвищує ризик серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу, ригідності м’язів і зниження щільності кісток, серед інших ризиків.

Чому NEAT важливий для схуднення?

Дослідження показують, що люди з вищим рівнем NEAT спалюють значно більше калорій протягом дня, навіть якщо вони не відвідують спортзал. Різниця може сягати до 1000 калорій! Уявіть собі, що ви можете спалити додаткові 1000 калорій просто за рахунок того, що будете більш активними у повсякденному житті.

Як підвищити свій рівень NEAT?

На щастя, підвищити рівень NEAT досить просто. Ось кілька порад:

Більше рухайтеся

Намагайтеся більше ходити пішки, навіть якщо це невеликі відстані. Замість ліфта користуйтеся сходами, а замість автомобіля пройдіться зайву зупинку.

Будьте активними вдома

Не сидіть на місці, коли дивитесь телевізор. Займайтеся домашніми справами, готуйте їжу, працюйте в саду.

Змінюйте положення тіла

Якщо ви працюєте за комп'ютером, не сидіть нерухомо годинами. Робіть невеликі перерви, вставайте, розминайтеся.

Використовуйте всі можливості рухатися

Розмовляйте по телефону стоячи, ходіть по кімнаті під час розмови. Замість того, щоб писати електронний лист колезі, підійдіть до нього особисто (якщо ви працюєте в офісі).