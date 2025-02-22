Как сжечь 1000 калорий в день? Простые методы, о которых молчат фитнес-тренеры

Как худеть и сжигать калории

Сжечь калории поможет ежедневная бытовая активность, которая называется NEAT.

Клиника Майо определяет NEAT как "калории, сожженные во время ежедневных физических движений вне плановых упражнений".

Это может включать выполнение домашних дел, выгул собаки, кошение газона, подъем по лестнице вместо лифта или приготовление пищи.

NEAT может быть особенно полезным, если вы сидите целый день, что, как было доказано, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, ригидности мышц и снижения плотности костей, среди других рисков.

Почему NEAT важен для похудения?

Исследования показывают, что люди с более высоким уровнем NEAT сжигают значительно больше калорий в течение дня, даже если они не посещают спортзал. Разница может достигать до 1000 калорий! Представьте себе, что вы можете сжечь дополнительные 1000 калорий просто за счет того, что будете более активными в повседневной жизни.

Как повысить свой уровень NEAT?

К счастью, повысить уровень NEAT довольно просто. Вот несколько советов:

Больше двигайтесь

Старайтесь больше ходить пешком, даже если это небольшие расстояния. Вместо лифта пользуйтесь лестницей, а вместо автомобиля пройдитесь лишнюю остановку.

Будьте активными дома

Не сидите на месте, когда смотрите телевизор. Занимайтесь домашними делами, готовьте еду, работайте в саду.

Меняйте положение тела

Если вы работаете за компьютером, не сидите неподвижно часами. Делайте небольшие перерывы, вставайте, разминайтесь.

Используйте все возможности двигаться

Разговаривайте по телефону стоя, ходите по комнате во время разговора. Вместо того, чтобы писать электронное письмо коллеге, подойдите к нему лично (если вы работаете в офисе).