ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ницой устроила скандал в супермаркете Киева: не ваша спальня

Автор: Анна Шиканова

Ницой попросила кассира обслуживать ее на украинском языке, но та отказалась и сослалась на Конституцию

Украинская писательница Лариса Ницой устроила скандал в одном из столичных супермаркетов по поводу обслуживания. Кассир, которая пробивала товары писательнице, отказалась разговаривать с ней на украинском языке и заявила, что она родом из Владивостока.

Как рассказала Лариса Ницой на своей странице в Facebook, она попросила кассира говорить с ней на украинском языке, но та отказалась и начала возмущаться.

"Почему мне не переходить на русский? Вы не любите русский язык? У меня есть конституционное право разговаривать на моем языке", - заявила кассир.

Писательница попыталась объяснить девушке, что на русском языке говорят те, кто виновен в смерти украинцев.

Самые читаемые новости

"У меня на войне погибли друзья. Те, кто в них стреляли, говорили на русском языке. Поэтому вы ассоциируетесь у меня с врагом", - объяснила Ницой и добавила, что в Украине действует закон о языке, в котором указано, что в публичном пространстве применяется украинский язык.

"Поэтому закон на моей стороне. Если вы мне не верите, я вызову полицию и пусть она вам объяснит", - пригрозила писательница.

Лариса Ницой вынуждена была обратиться к администратору торговой точки, чтобы уладить конфликт. После некоторых споров администратор сказала кассиру, чтобы она общалась с клиентами только на украинском языке.

"Они и дальше берут на работу упоротых и "бестолочей". Им всем вместе безразличны наши чувства, травмы, боли, наша историческая правда и что у нас кто-то там погибает... Им безразлично, что из-за этих тупых разговоров и ссор мы не строим Украину. Мы не можем впрячься в одну упряжь, чтобы совместно идти к цели. К процветанию нашей страны. Им на это плевать", - возмутилась писательница.

Напомним, ранее мы писали о том, что Лариса Ницой призналась, что мечтала быть русскоязычной.

А также рассказывали о том, что в Херсоне вспыхнул языковой скандал в аэропорту.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины скандалязыкЛариса Ницой