Ніцой влаштувала скандал в супермаркеті Києва: не ваша спальня

Українська письменниця Лариса Ніцой влаштувала скандал в одному зі столичних супермаркетів з приводу обслуговування. Касир, яка пробивала товари письменниці, відмовилася розмовляти з нею українською мовою і заявила, що вона родом з Владивостока.

Як розповіла Лариса Ніцой на своїй сторінці в Facebook, вона попросила касира говорити з нею українською мовою, але та відмовилася і почала обурюватися.

"Чому мені не переходити на російську? Ви не любите російську мову? У мене є конституційне право розмовляти моєю мовою", - заявила касир.

Письменниця спробувала пояснити дівчині, що російською мовою говорять ті, хто винен у смерті українців.

"У мене на війні загинули друзі. Ті, хто в них стріляли, говорили російською мовою. Тому ви асоціюєтесь у мене з ворогом", - пояснила Ніцой і додала, що в Україні діє закон про мову, в якому зазначено, що в публічному просторі застосовується українська мова.

"Тому закон на моєму боці. Якщо ви мені не вірите, я викличу поліцію і нехай вона вам пояснить", - пригрозила письменниця.

Лариса Ніцой змушена була звернутися до адміністратора торгової точки, щоб залагодити конфлікт. Після деяких суперечок адміністратор сказала касиру, щоб вона спілкувалася з клієнтами тільки українською мовою.

"Вони й далі беруть на роботу упоротих і "бєстолочей". Їм усім разом байдужі наші почуття, травми, біль, наша історична правда і що у нас хтось там гине... Їм байдуже, що через ці тупі розмови та сварки ми не будуємо Україну. Ми не можемо впрягтися в одну упряж, щоб разом іти до мети. До процвітання нашої країни. Їм на це начхати", - обурилася письменниця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Лариса Ніцой зізналася, що мріяла бути російськомовною.

А також розповідали про те, що в Херсоні спалахнув мовний скандал в аеропорту.