Ницой объяснила разницу между украинцами и россиянами на примере ругательств

Украинская писательница Лариса Ницой на примере ругательств показала различия в мировоззренческих установках украинцев и россиян. Педагог и общественный деятель также отметила, что многие бранные слова, характерные для наших северных соседей, перешли и в наш лексикон в период колонизаторства.

Об этом Ницой рассказала на ток-шоу в эфире телеканала "Наш".

"Дело в том, что нам навязали такой тезис, что язык - это средство общения. И долгое время навязывали эту тему наши колонизаторы-московиты. На самом деле язык для людей намного больше, чем средство общения. У людей язык носит еще и мировоззренческую функцию, государственническую функцию. А мы по своему мировоззрению, как украинская нация, имеем другое мировоззрение, чем мировоззрение Московии и московитов", - обратила внимание писательница.

Объяснить, в чем оно заключается, Ницой решила на примере ругательств, чтобы "не слишком уходить в какие-то высокие материи и научные, языковедческие темы".

"Если мы возьмем наши украинские бранные слова, то вся ругань связана, во-первых, с приравниванием человека с животным, чтобы показать человеку, что ты не человек. И это было очень обидно. Например, если князь в княжескую эпоху сказал кому-то "ты пес смердящий" - это ужасно... это такая была обида!

Или, например, еще у нас бранные слова связаны с отходами нашего человеческого организма, с каловыми массами", - рассказала писательница.

Также Ницой заявила, что бранные слова россиян "все связаны с сексуальными извращениями".

"Это разные мировоззренческие установки!" - подчеркнула она.

Видео: Ницой объяснила различия в мировоззрениях украинцев и россиян на примере ругательств

Напомним, что недавно Ницой устроила скандал в супермаркете Киева, так как кассир отказалась разговаривать с ней на украинском языке.

Ранее сообщалось, что с 16 января сфера обслуживания перешла на украинский язык, и уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал, сможет ли клиент общаться на русском.