Ніцой пояснила різницю між українцями і росіянами на прикладі лайок

Українська письменниця Лариса Ніцой на прикладі лайок показала відмінності у світоглядних установках українців і росіян. Педагог і громадський діяч також зазначила, що чимало лайливих слів, характерних для наших північних сусідів, перейшли й до нашого лексикону в період колонізаторства.

Про це Ніцой розповіла на ток-шоу в ефірі телеканалу "Наш".

"Річ у тому, що нам нав'язали таку тезу, що мова - це засіб спілкування. І довгий час нав'язували цю тему наші колонізатори-московити. Насправді мова для людей набагато більше, ніж засіб спілкування. У людей мова носить ще й світоглядну функцію, державотворчу функцію. А ми за своїм світоглядом, як українська нація, маємо інший світогляд, ніж світогляд Московії та московитів", - зауважила письменниця.

Пояснити, в чому він полягає, Ніцой вирішила на прикладі лайок, щоб "не дуже йти у якісь високі матерії та наукові, мовознавчі теми".

"Якщо ми візьмемо наші українські лайливі слова, то вся лайка пов'язана, по-перше, з прирівнюванням людини з твариною, щоб показати людині, що ти не людина. І це було страшенно образливо. Наприклад, якщо князь в княжу добу сказав комусь: "ти пес смердячий" - це страшне... це така була образа!

Чи, наприклад, ще у нас лайливі слова пов'язані з відходами нашого людського організму, з каловими масами", - розповіла письменниця.

Також Ніцой заявила, що лайливі слова росіян "всі пов'язані з сексуальними збоченнями".

"Це різні світоглядні установки!" - наголосила вона.

Відео: Ніцой пояснила відмінності у світоглядах українців і росіян на прикладі лайок

Нагадаємо, що нещодавно Ніцой влаштувала скандал в супермаркеті Києва, оскільки касир відмовилася розмовляти з нею українською мовою.

Раніше повідомлялося, що з 16 січня сфера обслуговування перейшла на українську мову, і уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів, чи зможе клієнт спілкуватися російською.