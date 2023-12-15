Nintendo випустила демо-версію Another Code: Recollection. Де завантажити і скільки коштуватиме гра

Вже зовсім скоро геймери з усього світу зможуть придбати повноцінну Another Code: Recollection. Зараз же Nintendo пропонує завантажити демо-версію цієї гри.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що потрібно знати про нову колекцію Another Code, як завантажити демо-версію та скільки коштує гра. При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Nintendo, Wikipedia.