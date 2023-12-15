Nintendo випустила демо-версію Another Code: Recollection. Де завантажити і скільки коштуватиме гра
Вже зовсім скоро геймери з усього світу зможуть придбати повноцінну Another Code: Recollection. Зараз же Nintendo пропонує завантажити демо-версію цієї гри.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що потрібно знати про нову колекцію Another Code, як завантажити демо-версію та скільки коштує гра.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Nintendo, Wikipedia.
Що відомо про гру
Another Code: Recollection - колекція з двох пригодницьких відеоігор з елементами головоломки для гральної консолі Nintendo Switch.
В основу сюжету гри лягла історія про 13-річну дівчину на ім'я Ешлі. Вона отримує листа від свого батька, який буцімто давно помер.
Героїня вирушає на таємничий острів, аби знайти батька.
Опинившись там вона стикається з різними загадками й перешкодами, які потрібно розгадати й подолати, аби дізнатись усю правду.
Цікаві головоломки не дадуть вам нудьгувати (скріншот: nintendo.com)
Дата випуску та вартість
Офіційний реліз колекції запланований на 19 січня 2024 року. Проте вже зараз можна оформити передзамовлення.
Вартість гри, що зазначена нині на порталі, становить 59,99 долара (близько 2 200 гривень).
Тут можна отримати також ігровий ваучер Nintendo Switch (скріншот: nintendo.com)
Де завантажити демо-версію
Завантажити демо-версію гри можна на офіційному сайті Nintendo - за посиланням "Download demo".
Вона дозволить перевірити, чи сподобається вам повноцінна гра, та надасть загальне розуміння про пригоди Ешлі.
Достатньо лише натиснути на посилання для завантаження (скріншот: nintendo.com)
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