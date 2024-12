Nintendo Switch 2: останні витоки, дата виходу та очікування від майбутньої консолі

Зміст

Чи буде Nintendo Switch 2?

Nintendo Switch стала найбільш продаваною домашньою консоллю компанії, з більш ніж 143 мільйонами проданих екземплярів на даний момент. Єдиним пристроєм, який перевершив Switch, залишається Nintendo DS з 154 мільйонами проданих одиниць.

Це робить цілком можливим (а можливо, і ймовірним), що Switch стане найуспішнішим пристроєм Nintendo за всю історію. З огляду на таку популярність, можна з упевненістю припустити, що Nintendo Switch 2 з'явиться.

Nintendo підтвердила, що оголосить про наступника Nintendo Switch, тобто Switch 2 (або як би вона не називалася) не пізніше 31 березня 2025 року.

За даними Eurogamer, 7 вересня 2023 року Nintendo показала Switch 2 розробникам за закритими дверима на Gamescom.

Повідомляється, що компанія демонструвала кілька технічних прикладів, включно з версією The Legend of Zelda: Breath of The Wild із вищою роздільною здатністю і частотою кадрів. Однак підкреслюється, що немає жодних ознак того, що гру буде перевидано.

Також, за даними VGC, Nintendo демонструвала технічний приклад The Matrix Awakens на Unreal Engine 5, який спочатку був випущений для демонстрації можливостей PS5 і Xbox Series X. Це не означає, що Switch 2 буде настільки ж потужною, як ці консолі.

У жовтні 2024 року розробник Pokémon, компанія Game Freak, підтвердила факт великої хакерської атаки, унаслідок якої було розкрито не тільки деталі неанонсованих ігор і проєктів, а й кодову назву Switch 2. Згідно з вкраденими даними, які були опубліковані IGN, внутрішня назва Switch 2 - "Ounce".

Android Authority)

Коли найбільш імовірна дата випуску Nintendo Switch 2?

Nintendo офіційно натякнула, що компанія зробить оголошення про наступника Nintendo Switch "протягом поточного фінансового року". Поточний фінансовий рік закінчується 31 березня 2025 року, тому, згідно зі словами компанії, Switch 2 буде анонсовано в цей період.

Однак варто пам'ятати, що якщо Nintendo запустить нову консоль до квітня 2025 року, це не означає, що вона одразу з'явиться в продажу. Цілком можливо, що Nintendo розкриє назву, дизайн, стартові ігри, ціну та інші деталі нової консолі, але сам продаж почнеться пізніше.

Подібна стратегія вже неодноразово застосовувалася Nintendo, а також її конкурентами, такими як Sony і Microsoft.

Згаданий раніше інсайдер, який розкрив кодову назву консолі, стверджує, що анонс заплановано на січень. Однак він не уточнив конкретну дату і пообіцяв представити докази після Різдва.

З огляду на все це, передбачити точну дату появи Switch 2 у продажу складно. Однак Nintendo, найімовірніше, надасть цю інформацію під час офіційного анонсу, тож чекати залишилося недовго.

Які характеристики може мати Nintendo Switch 2?

Як це було під час переходу від Nintendo DS до 3DS, компанія, найімовірніше, збереже основні риси Switch, покращуючи їх, а не намагаючись повністю переробити концепцію, як це сталося з переходом від Wii до Wii U.

Новий дизайн

Малоймовірно, що Nintendo випустить Switch 2, яка має такий самий вигляд і функціонує точно так само, як оригінальна Switch.

З'явилися деякі витоки, але варто ставитися до них з часткою скептицизму, оскільки вони суперечливі. Згідно з одним із них, на Reddit було розміщено зображення на основі CAD-моделей. Вони нібито показують Nintendo Switch 2, отримані з китайської соціальної мережі.

Стверджується, що нова консоль матиме екран діагоналлю 8 дюймів, магнітні Joy-Con's і порти USB-C зверху та знизу. Також зазначено, що пристрій матиме 12 ГБ оперативної пам'яті, підтримку HDMI 2.1 і 256 ГБ вбудованої пам'яті.

Зображення показують зміни в кнопках SL і SR на Joy-Con's, а також перероблену кнопку для їхнього зняття.

За даними VGC, витоки відповідають інформації, наданій партнерам Nintendo, хоча вони не бачили саму Switch 2, але були проінформовані про плани.

Інші джерела вказують, що пристрій буде більшим за оригінальну Switch, але, ймовірно, збереже подібні розміри.

Передбачуваний дизайн Nintendo Switch 2 (фото: Android Authority)

Додаткові витоки

У грудні з'явилося безліч нових витоків про дизайн Switch 2. Генеральний директор dbrand Адам Іджаз показав 360-градусний рендер чохла для Switch 2, зроблений на основі "реальних розмірів пристрою". За його словами, Switch 2 буде ширшим (10,6 дюймів) і вищим (4,6 дюймів), але залишиться таким же тонким.

Витоки вказують, що нова док-станція буде нижчою і заокругленою, що дасть змогу бачити час і рівень заряду батареї, коли консоль встановлена. Вона може мати такий самий набір портів, як і оригінал: два USB-A, один USB-C, HDMI і Ethernet.

Найкращий процесор

Неминуче, що Nintendo Switch 2 має бути потужнішою, ніж оригінальна версія. Потреба в поліпшеній продуктивності процесора/графічного процесора особливо очевидна для таких ігор на Switch, як Pokémon Scarlet/Violet, Hyrule Warriors: Age of Calamity і навіть The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Система на чіпі (SoC) в оригінальній Switch заснована на Tegra X1, яку NVIDIA випустила 2015 року. Нещодавно творець контенту на YouTube Пол Екклстон склав специфікацію, яка, імовірно, ґрунтується на інформації, зібраній з його джерел і звіту корейської газети United Daily News.

Згідно з цим звітом, наступник Switch отримає процесор Cortex-A78AE з 8 ГБ ОЗП і 64 ГБ вбудованої пам'яті eMMC. Це досить скромна кількість вбудованої пам'яті, але для Nintendo це цілком очікувано, оскільки компанія завжди пропонувала відносно мало вбудованої пам'яті порівняно з конкурентами.

Nintendo також доведеться точно збалансувати продуктивність і споживання енергії через портативну природу Switch 2. Хоча та ж специфікація стверджує, що це не стане проблемою, оскільки компанія поліпшить час роботи від акумулятора, що передбачає більшу батарею і, можливо, більш громіздкий дизайн.

Ігри

Чутки, що миготять, впевнено стверджують, що наступник Switch може підтримувати зворотну сумісність з поточними іграми для Switch. Це чудові новини, оскільки вони дадуть змогу продовжити грати в улюблені ігри останніх семи років, не вимагаючи збереження оригінальної консолі Switch.

Передбачуваний розмір Nintendo Switch 2 (фото: Android Authority)

Яка може бути ціна Nintendo Switch 2?

Одна з причин величезного успіху оригінального Switch - це його ціна. Вартість у 299 доларів значно нижча, ніж у PlayStation 5, і така ж, як у Xbox Series S. Однак це не означає, що Switch 2 коштуватиме так само.

Якщо Nintendo продовжить випускати оригінальний Switch після виходу нової консолі - що цілком імовірно, судячи з офіційних заяв компанії про підтримку оригінальної моделі - вона цілком може виправдати підвищення ціни на Switch 2.

Наприклад, Nintendo може встановити ціну на Switch 2 в 399 доларів. Дійсно, надійне джерело VGC вказує на цю цифру в недавньому витоку даних за січень 2024 року.

Так, це дорого, але все ще на 100 доларів менше, ніж Xbox Series X, і стільки ж, скільки коштує оригінальна версія PlayStation 5 тільки з цифровим диском. Успіх Switch, можливо, дав Nintendo право запросити вищу ціну, особливо якщо нова консоль отримає безліч поліпшень характеристик.

Чи варто чекати Nintendo Switch 2?

Наразі, якщо ви розглядаєте купівлю Nintendo Switch у цей час, краще почекати виходу Switch 2, якщо тільки ви не плануєте купувати б/в пристрій. Єдиний виняток - це, можливо, Switch Lite, оскільки дуже малоймовірно, що з'явиться Switch Lite 2 найближчим часом.

Простими словами, Switch занадто старий, щоб купувати його за повною ціною, і цілком імовірно, що система отримає знижки наступного року, коли вийде її наступник.

Звичайно, якщо у вас є маленькі діти, які тільки почали грати у відеоігри, і ви не хочете чекати ще рік, Switch, як і раніше, чудова система. Але врахуйте, що вона вже помітно застаріла.