Nintendo Switch 2: последние утечки, дата выхода и ожидания от будущей консоли

Содержание

Будет ли Nintendo Switch 2?

Nintendo Switch стала самой продаваемой домашней консолью компании, с более чем 143 миллионами проданных экземпляров на данный момент. Единственным устройством, которое превзошло Switch, остается Nintendo DS с 154 миллионами проданных единиц.

Это делает вполне возможным (а может быть, и вероятным), что Switch станет самым успешным устройством Nintendo за всю историю. Учитывая такую популярность, можно с уверенностью предположить, что Nintendo Switch 2 появится.

Nintendo подтвердила, что объявит о преемнике Nintendo Switch, то есть Switch 2 (или как бы она ни называлась) не позднее 31 марта 2025 года.

По данным Eurogamer, 7 сентября 2023 года Nintendo показала Switch 2 разработчикам за закрытыми дверями на Gamescom.

Сообщается, что компания демонстрировала несколько технических примеров, включая версию The Legend of Zelda: Breath of The Wild с более высоким разрешением и частотой кадров. Однако подчеркивается, что нет никаких признаков того, что игра будет переиздана.

Также, по данным VGC, Nintendo демонстрировала технический пример The Matrix Awakens на Unreal Engine 5, который изначально был выпущен для демонстрации возможностей PS5 и Xbox Series X. Это не значит, что Switch 2 будет столь же мощной, как эти консоли.

В октябре 2024 года разработчик Pokémon, компания Game Freak, подтвердила факт крупной хакерской атаки, в результате которой были раскрыты не только детали неанонсированных игр и проектов, но и кодовое название Switch 2. Согласно украденным данным, которые были опубликованы IGN, внутреннее название Switch 2 - “Ounce”.

Когда наиболее вероятна дата выпуска Nintendo Switch 2?

Nintendo официально намекнула, что компания сделает объявление о преемнике Nintendo Switch "в течение текущего финансового года". Текущий финансовый год заканчивается 31 марта 2025 года, поэтому, согласно словам компании, Switch 2 будет анонсирована в этот период.

Однако стоит помнить, что если Nintendo запустит новую консоль до апреля 2025 года, это не значит, что она сразу появится в продаже. Вполне возможно, что Nintendo раскроет название, дизайн, стартовые игры, цену и другие детали новой консоли, но сама продажа начнется позже.

Подобная стратегия уже неоднократно применялась Nintendo, а также ее конкурентами, такими как Sony и Microsoft.

Упомянутый ранее инсайдер, раскрывший кодовое название консоли, утверждает, что анонс запланирован на январь. Однако он не уточнил конкретную дату и пообещал представить доказательства после Рождества.

Учитывая все это, предсказать точную дату появления Switch 2 в продаже сложно. Однако Nintendo, скорее всего, предоставит эту информацию при официальном анонсе, так что ждать осталось недолго.

Какие характеристики может иметь Nintendo Switch 2?

Как это было при переходе от Nintendo DS к 3DS, компания, скорее всего, сохранит основные черты Switch, улучшая их, а не пытаясь полностью переработать концепцию, как это случилось с переходом от Wii к Wii U.

Новый дизайн

Маловероятно, что Nintendo выпустит Switch 2, которая выглядит и функционирует точно так же, как оригинальная Switch.

Появились некоторые утечки, но стоит относиться к ним с долей скептицизма, так как они противоречивы. Согласно одной из них, на Reddit были размещены изображения на основе CAD-моделей. Они якобы показывают Nintendo Switch 2, полученные с китайской социальной сети.

Утверждается, что новая консоль будет иметь экран диагональю 8 дюймов, магнитные Joy-Con's и порты USB-C сверху и снизу. Также указано, что устройство будет иметь 12 ГБ оперативной памяти, поддержку HDMI 2.1 и 256 ГБ встроенной памяти.

Изображения показывают изменения в кнопках SL и SR на Joy-Con's, а также переработанную кнопку для их снятия.

По данным VGC, утечки соответствуют информации, предоставленной партнерам Nintendo, хотя они не видели саму Switch 2, но были проинформированы о планах.

Другие источники указывают, что устройство будет крупнее оригинальной Switch, но, вероятно, сохранит сходные размеры.

Предполагаемый дизайн Nintendo Switch 2 (фото: Android Authority)

Дополнительные утечки

В декабре появилось множество новых утечек о дизайне Switch 2. Генеральный директор dbrand Адам Иджаз показал 360-градусный рендер чехла для Switch 2, сделанный на основе "реальных размеров устройства". По его словам, Switch 2 будет шире (10,6 дюймов) и выше (4,6 дюймов), но останется такой же тонкой.

Утечки указывают, что новая док-станция будет ниже и закругленной, что позволит видеть время и уровень заряда батареи, когда консоль установлена. Она может иметь такой же набор портов, как и оригинал: два USB-A, один USB-C, HDMI и Ethernet.

Лучший процессор

Неизбежно, что Nintendo Switch 2 должна быть более мощной, чем оригинальная версия. Потребность в улучшенной производительности процессора/графического процессора особенно очевидна для таких игр на Switch, как Pokémon Scarlet/Violet, Hyrule Warriors: Age of Calamity и даже The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Система на чипе (SoC) в оригинальной Switch основана на Tegra X1, которую NVIDIA выпустила в 2015 году. Недавно создатель контента на YouTube Пол Экклстон составил спецификацию, предположительно основанную на информации, собранной из его источников и отчета корейской газеты United Daily News.

Согласно этому отчету, преемник Switch получит процессор Cortex-A78AE с 8 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти eMMC. Это довольно скромное количество встроенной памяти, но для Nintendo это вполне ожидаемо, так как компания всегда предлагала относительно мало встроенной памяти по сравнению с конкурентами.

Nintendo также придется точно сбалансировать производительность и потребление энергии из-за портативной природы Switch 2. Хотя та же спецификация утверждает, что это не станет проблемой, так как компания улучшит время работы от аккумулятора, что предполагает большую батарею и, возможно, более громоздкий дизайн.

Игры

Мелькающие слухи уверенно утверждают, что преемник Switch может поддерживать обратную совместимость с текущими играми для Switch. Это отличные новости, так как они позволят продолжить играть в любимые игры последних семи лет, не требуя сохранения оригинальной консоли Switch.

Предполагаемый размер Nintendo Switch 2 (фото: Android Authority)

Какая может быть цена Nintendo Switch 2?

Одна из причин огромного успеха оригинального Switch - это его цена. Стоимость в 299 долларов значительно ниже, чем у PlayStation 5, и такая же, как у Xbox Series S. Однако это не означает, что Switch 2 будет стоить так же.

Если Nintendo продолжит выпускать оригинальный Switch после выхода новой консоли - что вполне вероятно, судя по официальным заявлениям компании о поддержке оригинальной модели - она вполне может оправдать повышение цены на Switch 2.

Например, Nintendo может установить цену на Switch 2 в 399 долларов. Действительно, надежный источник VGC указывает на эту цифру в недавней утечке данных за январь 2024 года.

Да, это дорого, но все еще на 100 долларов меньше, чем Xbox Series X, и столько же, сколько стоит оригинальная версия PlayStation 5 только с цифровым диском. Успех Switch, возможно, дал Nintendo право запросить более высокую цену, особенно если новая консоль получит множество улучшений характеристик.

Стоит ли ждать Nintendo Switch 2?

На данный момент, если вы рассматриваете покупку Nintendo Switch в это время, лучше подождать выхода Switch 2, если только вы не планируете покупать б/у устройство. Единственное исключение - это, возможно, Switch Lite, так как очень маловероятно, что появится Switch Lite 2 в ближайшее время.

Простыми словами, Switch слишком стар, чтобы покупать его по полной цене, и вполне вероятно, что система получит скидки в следующем году, когда выйдет ее преемник.

Конечно, если у вас есть маленькие дети, которые только начали играть в видеоигры, и вы не хотите ждать еще год, Switch по-прежнему отличная система. Но учтите, что она уже заметно устарела.