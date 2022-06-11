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Нино Катамадзе дала концерт в киевском метро: яркое видео

Фото: концерт Нино Катамадзе в метро Киева (скриншот с видео / twitter.com/Leshchenkos)
Автор: Владимир Костырин

Знаменитая грузинская джазовая певица Нино Катамадзе приехала в Киев, чтобы поддержать украинцев, и дала концерт в подземке. Всемирно известная артистка выступила на станции метро "Майдан Незалежности" перед зрителями-пассажирами, под аккомпанемент музыкантов и проезжающих поездов.

Уникальный концерт-экспромт сняли на видео жители и гости столицы, и кадры опубликовали в сети.

49-летняя джазвумен хорошо известна своей поддержкой Украины и критикой российской агрессии как против нашей страны, так и своей родины - Грузии. Дива убеждена, что искусство и политика тесно связаны и она не хочет быть неискренней перед своими поклонниками, а таких среди украинцев - очень много.

Вечером в пятницу, 10 июня, Нино Катамадзе "превратила" платформу киевского метро в уютный концерт-зал, а сама выступала на импровизированной сцене перед ступенями к переходу на другую станцию.

Тем, кому посчастливилось попасть на выступление легендарной артистки, делятся в интернете яркими музыкальными видеороликами.

Видео: выступление Нино Катамадзе в метро Киева 10 июня

Видео: Нино Катамадзе выступает в киевском метро

Видео: выступление Нино Катамадзе на платформе киевской станции метро "Майдан Незалежности" 10 июня

Видео: выступление Нино Катамадзе в метро Киева 10 июня

Видео: прибытие поезда во время концерта Нино Катамадзе в метро Киева

Концерт Нино Катамадзе в метро Киева 10 июня (фото: twitter.com/Leshchenkos)

Отметим, что выступления звезд в метрополитене столицы Украины уже становятся приятной традицией. Так, ранее в мае лидер культовой группы U2 Боно спел на киевском метро "Крещатик", что стало для пассажиров настоящим сюрпризом.

А в апреле фронтмен "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в киевской подземке провел благотворительный концерт и собрал большую сумму для детей, которые пострадали от военной агрессии РФ.

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Киев