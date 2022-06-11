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Ніно Катамадзе дала концерт у київському метро: яскраве відео

Фото: концерт Ніно Катамадзе в метро Києва (скріншот з відео / twitter.com/Leshchenkos)
Автор: Володимир Костирін

Знаменита грузинська джазова співачка Ніно Катамадзе приїхала до Києва, щоб підтримати українців, і дала концерт в підземці. Всесвітньо відома артистка виступила на станції метро "Майдан Незалежності" перед глядачами-пасажирами, під акомпанемент музикантів і проїжджаючих поїздів.

Унікальний концерт-експромт зняли на відео жителі та гості столиці, і кадри опублікували в мережі.

49-річна джазвумен добре відома своєю підтримкою України та критикою російської агресії як проти нашої країни, так і своєї батьківщини - Грузії. Діва переконана, що мистецтво і політика тісно пов'язані і вона не хоче бути нещирою перед своїми шанувальниками, а таких серед українців - дуже багато.

Увечері в п'ятницю, 10 червня, Ніно Катамадзе "перетворила" платформу київського метро на затишний концерт-зал, а сама виступала на імпровізованій сцені перед сходинками до переходу на іншу станцію.

Тим, кому пощастило потрапити на виступ легендарної артистки, діляться в інтернеті яскравими музичними відеороликами.

Відео: виступ Ніно Катамадзе в метро Києва 10 червня

Відео: Ніно Катамадзе виступає в київському метро

Відео: виступ Ніно Катамадзе на платформі київської станції метро "Майдан Незалежності" 10 червня

Відео: виступ Ніно Катамадзе в метро Києва 10 червня

Відео: прибуття поїзда під час концерту Ніно Катамадзе в метро Києва

Концерт Ніно Катамадзе в метро Києва 10 червня (фото: twitter.com/Leshchenkos)

Зазначимо, що виступи зірок у метрополітені столиці України вже стають приємною традицією. Так, раніше в травні лідер культової групи U2 Боно заспівав на київському метро "Хрещатик", що стало для пасажирів справжнім сюрпризом.

А у квітні фронтмен "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук у київській підземці провів благодійний концерт і зібрав велику суму для дітей, які постраждали від військової агресії РФ.

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Київ