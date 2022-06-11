Ніно Катамадзе дала концерт у київському метро: яскраве відео

Знаменита грузинська джазова співачка Ніно Катамадзе приїхала до Києва, щоб підтримати українців, і дала концерт в підземці. Всесвітньо відома артистка виступила на станції метро "Майдан Незалежності" перед глядачами-пасажирами, під акомпанемент музикантів і проїжджаючих поїздів.
Унікальний концерт-експромт зняли на відео жителі та гості столиці, і кадри опублікували в мережі.
49-річна джазвумен добре відома своєю підтримкою України та критикою російської агресії як проти нашої країни, так і своєї батьківщини - Грузії. Діва переконана, що мистецтво і політика тісно пов'язані і вона не хоче бути нещирою перед своїми шанувальниками, а таких серед українців - дуже багато.
Увечері в п'ятницю, 10 червня, Ніно Катамадзе "перетворила" платформу київського метро на затишний концерт-зал, а сама виступала на імпровізованій сцені перед сходинками до переходу на іншу станцію.
Тим, кому пощастило потрапити на виступ легендарної артистки, діляться в інтернеті яскравими музичними відеороликами.
Відео: виступ Ніно Катамадзе в метро Києва 10 червня
Відео: Ніно Катамадзе виступає в київському метро
Відео: виступ Ніно Катамадзе на платформі київської станції метро "Майдан Незалежності" 10 червня
Відео: виступ Ніно Катамадзе в метро Києва 10 червня
Відео: прибуття поїзда під час концерту Ніно Катамадзе в метро Києва
Концерт Ніно Катамадзе в метро Києва 10 червня (фото: twitter.com/Leshchenkos)
Зазначимо, що виступи зірок у метрополітені столиці України вже стають приємною традицією. Так, раніше в травні лідер культової групи U2 Боно заспівав на київському метро "Хрещатик", що стало для пасажирів справжнім сюрпризом.
А у квітні фронтмен "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук у київській підземці провів благодійний концерт і зібрав велику суму для дітей, які постраждали від військової агресії РФ.