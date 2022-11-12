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Яніна Соколова розлучилася з чоловіком: що відомо

Фото: Яніна Соколова розповіла про розлучення із чоловіком (facebook.com.Ianina Sokolova)
Автор: Людмила Жукова

Українська ведуча Яніна Соколова розповіла, що вона розлучилася зі своїм чоловіком.

Про це вона повідомила у прямому ефірі, присвяченому звільненню Херсона від російських окупантів.

Що розповіла Яніна українцям

У прямому ефірі від підписника Яніні надійшло питання "які чоловіки їй подобаються".

"Мені подобаються чесні, сміливі, порядні з почуттям гумору, на яких можна покластися. У яких дії не розходяться зі словами, а слова збігаються з діями. Тоді тобі є на що спертися, тоді ти не відчуваєш невизначеності в майбутньому. Звісно, з почуттям гумору", - розповіла ведуча.

Також Яніна зазначила, що колір волосся чоловіка для неї не має значення, їй подобаються багато хто.

Потім ще один передплатник запитав у Яніни, чи знає її чоловік, що їй подобаються інші чоловіки.

"Я розлучена з чоловіком. Тому, гадаю, він знає, що мені подобаються чоловіки", - сказала Соколова.

Для довідки

Зазначимо, що Яніна Соколова була одружена з банкіром Володимиром Литвином. Вони одружилися у 2010 році. У шлюбі у них народилося двоє дітей Микола та Мирон.

Нині діти Янини перебувають у Польщі з її мамою.

Як ми раніше писали, Яніна Соколова звернулася до українців у емоційному відео.

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Янина Соколова