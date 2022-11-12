RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Янина Соколова развелась с мужем: что известно

Фото: Янина Соколова рассказала о разводе с мужем (facebook.com.Ianina Sokolova)
Автор: Людмила Жукова

Украинская ведущая Янина Соколова рассказала, что она развелась со своим мужем.

Об этом она сообщила в прямом эфире, посвященному освобождению Херсона от российских оккупантов.

Что рассказала Янина украинцам

В прямом эфире от подписчика Янине поступил вопрос "какие мужчины ей нравятся".

"Мне нравятся честные, смелые, порядочные с чувством юмора, на которых можно положиться. У которых действия не расходятся со словами, а слова совпадают с действиями. Тогда тебе есть на что опереться, тогда ты не ощущаешь неопределенности в будущем. С чувством юмора, конечно", - рассказала ведущая.

Также Янина отметила, что цвет волос мужчины для нее не имеет значения, ей нравятся многие.

Потом еще один подписчик спросил у Янины, знает ли ее муж, что ей нравятся другие мужчины.

"Я разведена с мужем. Поэтому, думаю, он знает, что мне нравятся мужчины", - сказала Соколова.

Для справки

Отметим, что Янина Соколова была замужем за банкиром Владимиром Литвином. Они поженились в 2010 году. В браке у них родились двое детей Николай и Мирон.

Сейчас дети Янины находятся в Польше с ее мамой.

Как мы ранее писали, Янина Соколова обратилась к украинцам в эмоциональном видео.

Читайте РБК-Украина в Google News
Янина Соколова