4 популярні продукти, які руйнують кістки. Ними зловживає практично кожен!

Алкоголь

Навіть кілька склянок пива можуть негативно вплинути на здоров’я кісток.

"Підвищене споживання алкоголю може змінити здатність організму засвоювати важливі поживні речовини, які дійсно корисні для здоров’я кісток, такі як кальцій, вітамін D і магній", - пояснила ортопед Ліз Мацькін.

Вона радить не пити більше одного алкогольного напою на день, якщо ви не можете повністю відмовитись від спиртного. Особливо обережними повинні бути літні люди та ті, у кого є ризик перелому кісток.

До того ж, зловживання алкоголем є частою причиною падіння і травмування кісток.

Кофеїн

Кава не йде на користь кісткам. Варто пам'ятати, що крім кави кофеїн ще входить в енергетичні та газовані напої, чай, харчові добавки та деякі інші продукти.

"Було показано, що кофеїн збільшує втрату кальцію та зменшує його засвоєння, що негативно впливає на здоров’я кісток. Подумайте про варіанти кави чи чаю без кофеїну", - порадила Мацькін.

Пшеничні висівки

"Пшеничні висівки мають високий рівень фітатів, які можуть перешкоджати засвоєнню кальцію", - пояснила лікар.

Фітати - це тип антинутрієнтів, які містяться в рослинах. Багато овочів (від листової та білокачанної капусти до квасолі та арахісу) містять сполуки, які зменшують засвоєння інших поживних речовин.

Квасоля, шпинат і буряк також містять антипоживні речовини, які можуть зменшити засвоєння кальцію, але замочування або варіння зменшує їх вплив.

Щоб зменшити вміст фітатів у пшеничних висівках, варто їх замочити, проростити або ферментувати.

"Немає необхідності повністю виключати пшеничні висівки з раціону, але розуміння того, що вони можуть вплинути на засвоєння кальцію, має спонукати додавати в раціон інші продукти, багаті на кальцій", - наголосила ортопед.

Сіль

Сіль асоціюється з високим тиском, а не з втратою кісткової маси. Але нею не варто зловживати, особливо літнім людям і групам ризику, щоб подбати про кістки.

"Зверніть увагу на сіль, яка може бути прихована в м’ясі, закусках і оброблених харчових продуктах, таких як нарізка. Вживання надмірної кількості солі (понад 2 300 мг на день) може призвести до втрати кальцію з кісток", - розповіла Мацькін.

Дослідження 2018 року Журналу Американського коледжу харчування показало, що збільшення споживання натрію значно підвищує ризик остеопорозу.

Згідно з Управлінням з продовольства і медикаментів США, 2 300 мг на день дорівнює 1 ч. л. кухонної солі. Люди часто пеервищують цю дозу.