Німецький дизайнер підтримав українців і закликає людей виходити на вулиці

Що написав Вайлд

Знаменитий німець закликав своїх співвітчизників виходити на вулиці задля підтримки нашої країни. У пості він зазначив, що після чергового акту терору з боку Росії ні про які мирні переговори мова йти не може.

"Ми виходимо на демонстрацію сьогодні під російським посольством о 19.00, щоб учергове вимагати такі потрібні Taurus і нагадати, що мирні переговори з терористами, які вбивають дітей під час лікування, неможливі. Тільки озброєна перемога України може принести мир. Україна повинна мати можливість захищати своїх людей і дітей від Росії", - зазначив дизайнер.

Крім того, стиліст опублікував фото у ліфті. У кадрі він постав у футболці, на якій виднівся напис "Russia is a terrorist state", та тримав у руках ляльку, загорнуту у закривавлену тканину.

Франк Пітер Вайлд підтримав українців (Фото: instagram.com/frankpeterwilde)

У такий спосіб Пітер підтримав і українських дітей, які постраждали внаслідок удару окупантів по відділенню токсикології дитячої лікарні "Охматдит".

Реакція мережі

Українці висловили чоловікові слова вдячності за непохитну та цілеспрямовану підтримку. Ось деякі коментарі юзерів під постом Вайлда:

"Дякую за підтримку України. Я бажаю тобі всього найкращого у житті"

"Дякую, Франк! Допоможіть нам врятувати наших дітей"

"Не можу знайти слів, щоб висловити свою вдячність за твою сильну підтримку!".

Чим відомий стиліст

Франк Пітер Вайлд підтримує нашу країну з самого початку повномасштабної російсько-української війни. Кожного дня він опублікує фото з ліфта, на яких позує в синьо-жовтому одязі чи в інших речах, спрямованих на підтримку України.

Дизайнер наголошував, що "війну Путіна слід зупинити, а Україна має повернути назад своїх громадян".

Дизайнер не втомлюється демонструвати фото у ліфті (Фото: instagram.com/frankpeterwilde)

Що відомо про удар по "Охматдиту"

8 липня під обстрілом ворогів опинилася дитяча лікарня, і внаслідок атаки був зруйнований один із корпусів. Наразі фахівці продовжують розбирати завали, під якими залишаються люди. Точна кількість поранених та загиблих поки що невідома.

Загалом після атаки на Київ вже відомо про 7 загиблих. Саме в "Охматдиті" підтверджена загибель 2 людей.