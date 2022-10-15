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В Германии полиция провела обыски у россиянки, которая травила украинок и пропагандировала войну

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Германия, Суббота 15 октября 2022 09:58
В Германии полиция провела обыски у россиянки, которая травила украинок и пропагандировала войну Полиция в Германии провела обыски в россиянки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В сети появлялись ролики, как на улице в Германии россиянка травит украинок . Она кричала им в спины "Россия победит", что в Херсоне скоро "референдум". Поэтому немецкая полиция наведалась в ее квартиру и провела там обыск.

Об этом пишет Bild.

Как выяснилось, женщина регулярно устраивает оскорбительные пророссийские провокации против украинских беженцев.

Ее зовут Юлия Прохорова, она с 2016 года проживает в Германии и пытается выйти замуж за немца.

Следователи полиции и прокуратуры немецкого города Ландсгут провели обыск в квартире 30-летней россиянки за то, что она публично одобряла войну России против Украины.

Безработная россиянка в соцсетях выкладывала видеоролики, в которых танцует под бомбежку в Украине и издевалась над украинцами на улицах.

Женщина подозревается в том, что с мая 2022 года она пропагандировала и прославляла российскую вооруженную агрессию против Украины. В частности, она распространяла пророссийскую пропаганду через Instagram и Tiktok. Ее аккаунты в этих соцсетях уже заблокированы.

Однако сейчас россиянка сосредоточила свою деятельность в Telegram. Там она призвала людей тратить как можно больше электроэнергии в Европе, потому что эти расходы автоматически пойдут в пользу России.

Во время обыска правоохранители изъяли у россиянки три смартфона и ноутбук. Расследование прокуратуры и уголовной полиции Ландсгута по подозрению в оскорблении и одобрении уголовно наказуемых преступлений продолжается.

Известно, что подозреваемая находится в Германии без действительного вида на жительство.

Ранее мы сообщали, что живущая в Германии россиянка призвала Путина бомбить украинцев в Дрездене.

Также мы писали, что гражданка РФ напала на украинку с малышом в Германии.

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