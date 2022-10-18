У Німеччині люди вийшли на підтримку українців і нагадали світу про війну: промовисті фото

"Минулого понеділка, коли люди в Україні їхали на роботу, масово бомбили міста: Київ, Харків, Одесу і багато інших. Найбільш масштабний російський ракетний удар націлений на цивільну інфраструктуру, включаючи теплоелектростанції, пішоходні зони, дитячі майданчики" - написала учасниця акції Дар'я Мірошко.

Фото: facebook.com/nicole.bruder.902

"Вони можуть забрати світло у наших домівках, але не в наших серцях!" - додала активістка.

Фото: facebook.com/nicole.bruder.902

На площі перед ратушею, яка замайоріла синьо-жовтими кольорами, зібралося близько півтори сотні людей.

Фото: facebook.com/nicole.bruder.902, Костянтин Рудь

А так виглядає центральний хол в одній з гімназій міста Лаупхайм:

Фото: Костянтин Рудь