У Німеччині люди вийшли на підтримку українців і нагадали світу про війну: промовисті фото

В Німеччині в невеликому німецькому містечку Лаупхайм (Laupheim) у Землі Баден-Вюртемберг 16 жовтня пройшов мітинг "Свобода та Мир для України". Акція стала свого роду відповіддю на масований ракетний удар по Україні, який стався 10-го жовтня.
Дивіться нижче промовисті фото з акції, якою люди нагадали, що світ не втомився від війни.
"Минулого понеділка, коли люди в Україні їхали на роботу, масово бомбили міста: Київ, Харків, Одесу і багато інших. Найбільш масштабний російський ракетний удар націлений на цивільну інфраструктуру, включаючи теплоелектростанції, пішоходні зони, дитячі майданчики" - написала учасниця акції Дар'я Мірошко.
Фото: facebook.com/nicole.bruder.902
"Вони можуть забрати світло у наших домівках, але не в наших серцях!" - додала активістка.
Фото: facebook.com/nicole.bruder.902
На площі перед ратушею, яка замайоріла синьо-жовтими кольорами, зібралося близько півтори сотні людей.
Фото: facebook.com/nicole.bruder.902, Костянтин Рудь
А так виглядає центральний хол в одній з гімназій міста Лаупхайм:
Фото: Костянтин Рудь
Нагадаємо, що в понеділок 17 жовтня Україна знову опинилася під обстрілами. Нас атакували ракетами, авіацією та дронами.