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В Германии люди вышли в поддержку украинцев и напомнили миру о войне: яркие фото

Коллаж РБК-Украина: В Германии прошла акция в поддержку украинцев (фото: facebook.com/nicole.bruder.902, Константин Рудь)
Автор: Светлана Мащенко

В Германии в небольшом немецком городке Лаупхайм (Laupheim) в Земле Баден-Вюртемберг 16 октября прошел митинг "Свобода и Мир для Украины". Акция стала своего рода ответом на массированный ракетный удар по Украине, произошедший 10 октября.

Смотрите ниже красноречивые фото с акции, которой люди напомнили, что мир не устал от войны.

"В минувший понедельник, когда люди в Украине ехали на работу, массово бомбили города: Киев, Харьков, Одессу и многие другие. Наиболее масштабный российский ракетный удар нацеленный на гражданскую инфраструктуру, включая теплоэлектростанции, пешеходные зоны, детские площадки" - написала участница акции Дарья Мирошко.

Фото: facebook.com/nicole.bruder.902

"Они могут забрать свет у наших домов, но не в наших сердцах!" – добавила активистка.

Фото: facebook.com/nicole.bruder.902

На площади перед ратушей, которая раскрасилась сине-желтыми цветами, собралось около полутора сотен человек.

Фото: facebook.com/nicole.bruder.902, Константин Рудь

А так выглядит центральный холл в одной из гимназий города Лаупхайм.

Фото: Константин Рудь

Напомним, что в понедельник 17 октября Украина снова оказалась под обстрелами. Нас атаковали ракетами, авиацией и дронами.

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