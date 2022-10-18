В Германии люди вышли в поддержку украинцев и напомнили миру о войне: яркие фото

"В минувший понедельник, когда люди в Украине ехали на работу, массово бомбили города: Киев, Харьков, Одессу и многие другие. Наиболее масштабный российский ракетный удар нацеленный на гражданскую инфраструктуру, включая теплоэлектростанции, пешеходные зоны, детские площадки" - написала участница акции Дарья Мирошко.

Фото: facebook.com/nicole.bruder.902

"Они могут забрать свет у наших домов, но не в наших сердцах!" – добавила активистка.

Фото: facebook.com/nicole.bruder.902

На площади перед ратушей, которая раскрасилась сине-желтыми цветами, собралось около полутора сотен человек.

Фото: facebook.com/nicole.bruder.902, Константин Рудь

А так выглядит центральный холл в одной из гимназий города Лаупхайм.

Фото: Константин Рудь