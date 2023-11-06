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Без них нікуди: стиліст показала стильні варіанти штанів (фото)

Які штани будуть в моді цієї осені (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Штани - одна з найбільш затребуваних речей гардероба. Уже багато років вони не втрачають своїх позицій, і єдине, що змінюється від сезону до сезону - тільки фасон.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост стиліста Наталії Москаленко в Instagram.

Як виглядають стильні моделі штанів

За словами експерта, в холодний сезон без гарних штанів нікуди.

"По силуетах дизайнери пропонують широкі моделі wild leg та моделі "цигарки" родом з 50-х, оскільки ця стилістика зараз теж дуже актуальна на ряду з 90-тими", - йдеться у повідомленні.

Принт у смужку та клітинку - це те, що найбільше зустрічалось на подіумах в осінніх колекціях.

Матеріал краще обирати вовну та шкіру, адже вони будуть найактуальнішими для холодної погоди. Посадку та довжину можна обрати на свій смак - актуальною буде як трохи занижена, так і висока.

"З довжиною теж є варіанти від вкорочених моделей до щиколотки до ультра довгих, які повністю закривають взуття", - йдеться у повідомленні.

Стильні штани на осінь (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Раніше стиліст показувала стильні прикраси, які знову повернулись у моду.

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