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Стиліст показала, як правильно носити шапку, щоб не бути посміховиськом (відео)

Україна, Понеділок 30 жовтня 2023 10:15
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Стиліст показала, як правильно носити шапку, щоб не бути посміховиськом (відео) Як взимку та восени стильно носити шапку (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк
Експерт: Олена Шевченко

В Україні вже давно розпочалася справжня осінь, тому прийшов час діставати з шафи теплий одяг. Водночас для багатьох існує проблема, як вдягатися восени й взимку тепло та стильно. Особливо це стосується шапки, яке час від часу псує зовнішній вигляд.

Тому РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram стилістки Олени Шевченко ділиться лайфхаком, як стильно носити теплий головний убір.

Як стильно одягти шапку

Найчастіше ми одягаємо шапку на всю голову, натягуючи її аж до самих очей. Проте так робити неправильно, тому що так головний убір закриває ледь не половину нашого обличчя.

Наступного разу спробуйте одягти шапку так, щоб чоло було відкритим. Якщо у вас є чубчик, його також випустіть. Так обличчя буде відкритим і набуде овальної форми.

У такому разі вам потрібно обрати достатньо об'ємну шапку відповідно до рис вашого обличчя. Чим виразніші у вас риси лиця, тим об'ємнішу шапку купуйте.

Не останню роль також відіграє матеріал, з якого виготовлено шапку. Для того, щоб вона не злітала з голови, надавайте перевагу не слизьким тканинам, які добре тримаються на голові.

Раніше ми розповідали, які моделі взуття не варто купувати на зиму 2023-2024.

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