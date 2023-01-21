"Нікуди подітися": Тарас Цимбалюк зізнався, що отримав повістку

Чого боїться актор

За словами актора, він "у кадрі" може бути кілька діб, але армію ще не знає.

"Мені прийшла повістка. Я пройшов медогляд. Усе. Я, на жаль, не мав військової кафедри, в армії я теж не служив. Я б пішов туди, де б я впевнено почував себе. Якби мене чомусь навчили, я б пішов туди", - сказав Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк отримав повістку (скрін)

Він додав, що спокійніше сприйняв би цю ситуацію, якщо був упевнений, що спочатку його навчать усім необхідним навичкам, а потім відправлять захищати країну. Все тому, що артист нічого не тямить у військовій справі.

"Не боюся армії, а того, що після неї треба буде їхати на передок. Коли відправляють на передок людей, які, грубо кажучи, сьогодні отримали повістку, а за два тижні вони туди їдуть - це, звичайно, треш. Але як нікуди подітися, я це допускаю", - додав актор.