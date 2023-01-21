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"Нікуди подітися": Тарас Цимбалюк зізнався, що отримав повістку

Тарас Цимбалюк отримав повістку (instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Тетяна Самарук

Відомий український актор Тарас Цимбалюк розповів, що отримав повістку, пройшов медогляд і стоїть у черзі, чекаючи дзвінка. Він заявив, оскільки не служив в армії, то боїться їхати одразу на передову.

Про це він розповів в інтерв'ю зі Славою Дьоміним.

Чого боїться актор

За словами актора, він "у кадрі" може бути кілька діб, але армію ще не знає.

"Мені прийшла повістка. Я пройшов медогляд. Усе. Я, на жаль, не мав військової кафедри, в армії я теж не служив. Я б пішов туди, де б я впевнено почував себе. Якби мене чомусь навчили, я б пішов туди", - сказав Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк отримав повістку (скрін)

Він додав, що спокійніше сприйняв би цю ситуацію, якщо був упевнений, що спочатку його навчать усім необхідним навичкам, а потім відправлять захищати країну. Все тому, що артист нічого не тямить у військовій справі.

"Не боюся армії, а того, що після неї треба буде їхати на передок. Коли відправляють на передок людей, які, грубо кажучи, сьогодні отримали повістку, а за два тижні вони туди їдуть - це, звичайно, треш. Але як нікуди подітися, я це допускаю", - додав актор.

Нагадаємо, що після розлучення Цимбалюк почав зустрічатись з рестораторкою Світлана Готочкіна.

Також актор показував подарунок від нової дівчини на день народження.

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Тарас Цымбалюк