"Некуда деваться": Тарас Цымбалюк признался, что получил повестку

Чего боится актер

По словам актера, он "в кадре" может находиться несколько суток, но армию еще не знает.

"Мне пришла повестка. Я прошел медосмотр. Все. Я, к сожалению, не имел военной кафедры, в армии я тоже не служил. Я бы пошел туда, где бы я уверенно чувствовал себя. Если бы меня чему-то научили, я бы пошел туда" , - сказал Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк получил повестку (скрин)

Он добавил, что спокойнее воспринял бы эту ситуацию, если был уверен, что сначала его научат всем необходимым навыкам, а затем отправят защищать страну. Все потому, что артист ничего не понимает в военном деле.

"Не боюсь армии, а того, что после нее нужно будет ехать на передок. Когда отправляют на передок людей, которые, грубо говоря, сегодня получили повестку, а через две недели они туда едут - это, конечно, трэш. Но как некуда деваться, я это допускаю", - добавил актер.