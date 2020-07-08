Никто из вас не знает: Потап рассказал, почему принял награду от Зеленского

Владимир Зеленский в конце июня присвоил певцу Потапу звание "Заслуженного артиста Украины. 7 июля президент вручил государственную награду одному из самых ярких представителей отечественного шоу-бизнеса "за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд".

В сети разгорелись споры: действительно ли заслуживал Потап на это почетное звание? Многие украинцы пишут, что подобные титулы – это пережиток "совка".

Но сам Алексей Потапенко, который написал такие хиты, как "Чумачечая весна", "Не люби мне мозги", "Бумдиггибай" и другие, заявил, что для него эта награда демонстрирует признание хип-хоп-культуры со стороны государства".

"И вот это случилось. На этом все мои государственные награды закончатся, потому что я вписал свое имя в историю - это признание государством хип-хоп - и рэп-культуры в моем лице", - сказал Потап во время торжественного награждения.

Позже он еще раз прокомментировал свое решение принять награду из рук президента.

"Меня многие спрашивают: зачем это тебе, разве ты не народный любимец, разве ты не зарабатываешь? Ты же автор суперхитов, ты же продюсер лучших проектов?.. Но ведь никто из вас не знает, что у меня была такая детская дерзкая мечта, чтобы когда-нибудь артиста хип-хоп жанра наградили государственной наградой! И вот, когда я почти забыл об этом, - бамц! Заслуженный артист Украины! HIPHOP A WAY OF LIFE!!!" – написал Потап в своем Instagram.

Ранее мы писали, что Потап похвастался достижениями Каменских и рассказал об отношениях с экс-женой.