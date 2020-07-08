Ніхто з вас не знає: Потап розповів, чому прийняв нагороду від Зеленського

Володимир Зеленський наприкінці червня присвоїв співаку Потапу звання "Заслуженого артиста України. 7 липня президент вручив державну відзнаку одному з найяскравіших представників вітчизняного шоу-бізнесу "за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю".

У мережі розгорілися спори: чи дійсно заслуговував Потап на це почесне звання? Багато українців пишуть, що подібні титули – це пережиток "совка".

Але сам Олексій Потапенко, який написав такі хіти, як "Чумачечая весна", "Не люби мне мозги", "Бумдиггибай" та інші, заявив, що для нього ця нагорода "демонструє визнання хіп-хоп-культури з боку держави".

"І ось це сталося. На цьому всі мої державні нагороди закінчаться, тому що я вписав своє ім’я в історію - це визнання державою хіп-хоп- і реп-культури в моїй особі", - сказав Потап під час урочистого нагородження.

Пізніше він ще раз прокоментував своє рішення прийняти нагороду з рук президента.

"Мене багато питають: навіщо це тобі, хіба ти не народний улюбленець, хіба ти не заробляєш? Ти ж автор суперхітів, ти ж продюсер найкращих проектів?.. Але ж ніхто з вас не знає, що у мене була така дитяча зухвала мрія, щоби коли-небудь артиста хіп-хоп жанру нагородили державною відзнакою! І ось, коли я майже забув про це, - бамц! Заслужений артист України! HIPHOP A WAY OF LIFE!!!" – написав Потап у своєму Instagram.

Раніше ми писали, що Потап похвалився досягненнями Каменських і розповів про стосунки з екс-дружиною.