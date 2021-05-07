Никто не знает, куда попадет: появилось фото падающей на Землю 22-тонной ракеты

Что известно о потенциально опасной ракете

Известно, что объект весит 22-тонны, имеет 30 метров в длину и 5 метров в ширину. Скорость ее движения 29 тысяч километров в час, поэтому специалисты не могут пока спрогнозировать, где именно упадут обломки.

Китайскую ракету запустили на орбиту 29 апреля, но впоследствии она стала неуправляемой. Траекторию полета отслеживают в Пентагоне и говорят, что в атмосферу планеты она войдет приблизительно 8 мая.

"Вход будет происходить по одному из показанных здесь наземных треков. Еще слишком рано определять значимый след обломков", - сообщает The Aerospace Corporation.

Возможное падение ракеты показали на фото (twitter.com/AerospaceCorp)

Фото ракеты с телескопа (virtualtelescope.eu)

Что говорят о месте падения Long March 5B эксперты

По мнению китайских специалистов, ракета, вероятно, упадет в международные воды.

"Большая часть обломков сгорит во время входа в атмосферу… Оставив лишь очень небольшую часть, которая может упасть на Землю. Потенциально она может приземлиться в районах, удаленных от деятельности человека, или в океане", - пишет Aerospace Knowledge.

Но некоторые эксперты выражают другие опасения

Исходя из текущей орбиты ракеты, ее обломки могут упасть в Нью-Йорке, Мадриде, Пекине, или даже на юге Чили или Веллингтона (Новая Зеландия).

Эксперты опасаются, что обломки могут упасть в каком-то населенном пункте, что приведет к гибели людей. Тем более, что в результате последнего запуска Long March, в мае 2020 года, обломки ракеты падали на села Кот-д'Ивуара. К счастью, тогда обошлось без жертв.

В то же время официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь во время брифинга в пятницу заверил, что обломки ракеты "вряд ли повредят людям на Земле".