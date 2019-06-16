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Украли ребенка у блогеров: в сети скандал с новым фото сына Меган Маркл

STYLERПерсоны    16.06.2019 - 22:13
Украли ребенка у блогеров: в сети скандал с новым фото сына Меган Маркл
Меган Маркл попала в скандал из-за фото Арчи – все подробности (коллаж РБК-Украина)

Меган Маркл оскандалилась из-за фейковой фотографии новорожденного Арчи

Меган Маркл, которая недавно впервые стала мамой, попала в скандал из-за фейкового фото новорожденного Арчи Харрисона. Поклонникам королевской семьи уже наскучили единственные официальные кадры малыша и они, по всей видимости, решили разыграть общественность. На одном из фейковых аккаунтов герцогов Сассекских появился снимок малыша, который вызвал скандал с немецкими блогерами.

Последние несколько дней по сети гуляет снимок, на котором изображен младенец с рыжеватыми волосами, завернутый в зеленое одеяло и лежащий на кровати. Он был опубликован в аккаунте Меган и Гарри в Twitter.

"Герцог и герцогиня Сассекские надеются, что новое фото Арчи всем понравится так же, как и им", - гласит подпись.

Украли ребенка у блогеров: в сети скандал с новым фото сына Меган Маркл

Меган Маркл попала в скандал из-за фото Арчи – все подробности (скриншот: twitter.com)

Как оказалось на самом деле, на фото - сын немецкого фитнес-блогера Беллы Краус - Мэддокс Нино. Она опубликовала это фото в своем Instagram еще две недели назад.

"Что за наглость", - отреагировала на твит Белла.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Bella Kraus (@isabel_kraus)

 

Напомним, что ранее у любовницы принца Уильяма начались серьезные проблемы в жизни.

До этого мы писали, что Меган Маркл публично опозорилась.

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