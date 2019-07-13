Никто не стрелял: оккупанты подняли над своими позициями украинский флаг (видео)

На Донбассе боевики вывесили над своей позицией на три дня украинский флаг. Как рассказали бойцы ВСУ в районе проведения ООС в Луганской области, таким образом вероятно противник пытался одурачить военных и ввести их в заблуждение, передает "24 канал".

Отмечается, что это могло быть очередной уловкой и тактических ходом врага.

Не смотря на продолжающиеся обстрелы со стороны оккупантов, украинские военные все время, пока над вражеским блиндажом реял наш флаг, не открывали огонь в ту сторону.

"Никто не стрелял, конечно. Как по флагу стрелять по нашему?", - рассказал боец ВСУ из батальона "Донбасс-Украина" Димыч.

В то же время военные не понимают, какой именно был у противника замысел, но флаг висел 3 дня.

Фото: скрин

По словам другого военного Матвея, боевики ведут обстрелы из всех видов вооружения, какие у них имеются. Иногда вражеский танк может подъехать очень близко к позициям украинских защитников. В таких случаях бойцы докладывают командованию, после его по технике "работают".

Фото: скрин

"Слава Богу, он уходит. Но бывает, что вреда наносит... хорошо так", - добавил он.

Также военные рассказали, что следить за перемещением противника им помогают собаки.

Фото: скрин

"В темное время суток или в условиях плохой видимости, когда идет дождь, пасмурно или туман, они существенно облегчают дежурство, потому что они слышат наименьший шорох, и тогда уже мы обращаем туда внимание более пристально", - сказала боец батальйона "Донбасс-Украина" Ксена.

Видео: YouTube / 24 канал

Как сообщалось ранее, на днях боевики из запрещенного оружия обстреляли дома мирного населения в зоне ООС неподалеку от Марьинки. Видео дерзкого преступления на Донбассе выложили сами оккупанты.

Также мы писали о том, что на Донбассе воины ВСУ ликвидировали вражеский Дзот и нанесли оккупантам потери в живой силе. В результате точных ударов в районе Хутора Вольное в Луганской облатси были уничтожены 3 боевика, еще 4 получили ранения. В сети показали видео точных ударов.

Добавим, что недавно Вооруженные силы Украины уничтожили пятерых разведчиков оккупантов. В сеть попали фото и данные ликвидированных боевиков.