Ніхто не стріляв: окупанти підняли над своїми позиціями український прапор (відео)

На Донбасі бойовики вивісили над своєю позицією на три дні український прапор. Як розповіли бійці ЗСУ в районі проведення ООС в Луганській області, таким чином ймовірно противник намагався обдурити військових і ввести їх в оману, передає "24 канал".

Зазначається, що це могло бути черговий прийомом і тактичних ходом ворога.

Не дивлячись на триваючі обстріли з боку окупантів, українські військові весь час, поки над ворожим бліндажем майорів наш прапор, не відкривали вогонь у той бік.

"Ніхто не стріляв, звичайно. Як по прапору стріляти по нашому?", - розповів боєць ЗСУ з батальйону "Донбас-Україна" Дімич.

У той же час військові не розуміють, який саме був у супротивника задум, але прапор висів 3 дні.

Фото: скрін

За словами іншого військового Матвія, бойовики ведуть обстріл з усіх видів озброєння, які у них є. Іноді ворожий танк може під'їхати дуже близько до позицій українських захисників. У таких випадках бійці доповідають командуванню, після його по техніці "працюють".

Фото: скрін

"Слава Богу, він йде геть. Але буває, що завдає шкоди... так добряче", - додав він.

Також військові розповіли, що стежити за переміщенням противника їм допомагають собаки.

Фото: скрін

"В темний час доби або в умовах поганої видимості, коли йде дощ, пасмурно або туман, вони суттєво полегшують чергування, тому що вони чують найменший шурхіт, і тоді вже ми звертаємо туди увагу більш пильно", - сказала боєць батальйону "Донбас-Україна" Ксена.

Відео: YouTube / 24 канал

Як повідомлялося раніше, днями бойовики забороненої зброї обстріляли будинку мирного населення в зоні ООС неподалік від Мар'їнки. Відео зухвалого злочину на Донбасі виклали самі окупанти.

Також ми писали про те, що на Донбасі воїни ЗСУ ліквідували ворожий ДЗВТ і завдали окупантам втрат у живій силі. В результаті точних ударів в районі Хутора Вільний у Луганській облатсі були знищені 3 бойовика, ще 4 отримали поранення. У мережі показали відео точних ударів.

Додамо, що нещодавно Збройні сили України знищили п'ятьох розвідників окупантів. У мережу потрапили фото і дані ліквідованих бойовиків.