Никто не поедет! В Запорожье пассажир устроил "террор" в транспорте из-за карантина

В Запорожье мужчина не давал проехать транспорту (фото: РБК-Украина)

Пассажира не пустили в автобус и он устроил акцию протеста

В Запорожье мужчину не пустили в автобус из-за действующих ограничений по количеству пассажиров во время карантина. Местный житель оказался лишним и ему отказали в проезде. От этого мужчина пришел в ярость и устроил настоящую акцию протеста. Об этом сообщают в одном из Telegram-каналов Запорожья.

Свое недовольство из-за лимита мест мужчина решил показать, перекрыв движение автобуса. Он стал перед водителем и просто не давал ехать транспортному средству. Инцидент произошел возле автобуса №39.

Как долго мужчина протестовал, и чем закончился его молчаливый протест, не сообщается.

В Запорожье мужчина устроил протест из-за карантинных правил

Отметим, что это уже не первый похожий случай в Украине из-за карантина. Так, например, в центре Киева мужчина устроил стрельбу после конфликта из-за отсутствия защитной маски. Он ворвался в помещение аптеки на улице Бассейной и устроил там скандал.

Также мы рассказывали о том, что в Луцке посетитель супермаркета подрался с полицейскими из-за маски.