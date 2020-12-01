ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ніхто не поїде! У Запоріжжі пасажир влаштував "терор" в транспорті через карантин

Запоріжжя, Вівторок 01 грудня 2020 12:49
Ніхто не поїде! У Запоріжжі пасажир влаштував "терор" в транспорті через карантин
У Запоріжжі чоловік не давав проїхати транспорту (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Пасажира не пустили в автобус і він влаштував акцію протесту

В Запоріжжі чоловіка не пустили в автобус через діючі обмеження по кількості пасажирів під час карантину. Місцевий житель виявився зайвим і йому відмовили в проїзді. Від цього чоловік прийшов в лють і влаштував справжню акцію протесту. Про це повідомляють в одному з Telegram-каналів Запоріжжя.

Своє невдоволення через ліміт місць чоловік вирішив показати, перекривши рух автобуса. Він став перед водієм і просто не давав їхати транспортному засобу. Інцидент стався біля автобуса №39.

Як довго чоловік протестував, і чим закінчився його мовчазний протест, не повідомляється.

У Запоріжжі чоловік влаштував протест через карантинних правил

Зазначимо, що це вже не перший подібний випадок в Україні через карантин. Так, наприклад, в центрі Києва чоловік влаштував стрілянину після конфлікту через відсутність захисної маски. Він увірвався у приміщення аптеки на вулиці Басейній і влаштував там скандал.

Також ми розповідали про те, що у Луцьку відвідувач супермаркету побився з поліцейськими через маску.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя ЗапоріжжяКарантин

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся