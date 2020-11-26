В Луцке мужчина подрался с полицией в супермаркете из-за маски: на глазах у маленькой дочери

В Луцке мужчина подрался с полицией из-за маски (Коллаж РБК-Украина)

Мужчина подрался с патрульными на глазах у собственной дочери

В Луцке посетитель супермаркета устроил драку с патрульными полицейскими из-за маски. Мужчина пришел в магазин за продуктами без защитной маски, а сотрудники супермаркета отказались его обслуживать. Он устроил скандал, и на место происшествия вызвали полицию.

Как сообщили на странице Патрульной полиции Волынской области в Facebook, экипаж получил сообщение о конфликте в супермаркете между посетителем и работниками торговой точки. Они приехали по вызову и установили, что мужчина, который их вызвал, находился в помещении без защитной маски и его отказались обслуживать.

"Полицейские сообщили мужчине о том, что он нарушает установленные карантинные нормы. Однако, последний не прекратил правонарушения. Более того - сопротивлялся патрульным, шарпал форменную одежду, сорвал шеврон, рацию и боди-камеру. В результате столкновений, один из патрульных обратился в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Оказалось, что отсутствие маски в общественном месте, это было не единственное нарушение. 35-летний мужчина приехал в магазин на автомобиле Mercedes-Benz S 350, который припарковал на месте для водителей с инвалидностью. Полиция составила сразу два протокола за правонарушения.

Кроме того, как сообщает издание "Волинські новини", чтобы утихомирить дебошира, пришлось вызвать два наряда полиции. Мужчине надели на руки наручники и все это происходила на глазах маленькой дочери нарушителя, которая заливалась слезами.

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