"Нікому не раджу": Дубінський пропонував мобілізувати нардепів, а сам побоявся брати повістку (відео)

"Віддайте мені папірець, і все"

На відео Дубінський розповідає, що приїхав до Державного бюро розслідування, де до нього підійшов представник ТЦК СП. Він пояснив, що органи військового обліку надсилали на домашню адресу Дубінського повістки, проте він не з'являвся в центри комплектування.

Після цього нардеп починає запитувати інформацію, яка є конфіденційною. Наприклад, хто ще з його колег отримав повістку.

Військовий каже, що від Дубінського потрібен підпис про отримання повістки, але той відповідає: "А я не хочу нічого підписувати. Просто віддайте мені папірець, і все. Нікому не раджу (ставити підпис - ред.)".

Відповідно до документа Дубінський повинен явитися в ТЦК 6 жовтня, проте сказав, що забирати його не буде.

Нагадаємо, що Олександр Дубінський є автором законопроєкту №9647, який мав звільнити народних депутатів від відстрочки мобілізації. Тобто скандальний чиновник пропонував виключити парламентарів зі списку людей, які не підлягають призову на військову службу.

"Народні депутати були обрані та є представниками Українського народу у Верховній Раді України… тому розділити відповідальність та захищати цілісність країни повинні не тільки громадяни з високою моральною відповідальністю, а й народні депутати України", - йдеться в записці.