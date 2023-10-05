"Никому не советую": Дубинский предлагал мобилизовать нардепов, а сам побоялся брать повестку (видео)

"Отдайте мне бумажку, и все"

На видео Дубинский рассказывает, что приехал в Государственное бюро расследования, где к нему подошел представитель ТЦК СП. Он объяснил, что органы военного учета присылали на домашний адрес Дубинского повестки, но он не появлялся в центры комплектования.

После этого нардеп начинает спрашивать информацию, которая является конфиденциальной. К примеру, кто еще из его коллег получил повестку.

Военный говорит, что от Дубинского требуется подпись о получении повестки, но тот отвечает: "А я не хочу ничего подписывать. Просто отдайте мне бумажку, и все. Никому не советую (ставить подпись - ред.)".

Согласно документу, Дубинский должен явиться в ТЦК 6 октября, однако сказал, что забирать его не будет.

Напомним, что Александр Дубинский является автором законопроекта №9647, который должен был освободить народных депутатов от отсрочки мобилизации. То есть скандальный чиновник предлагал исключить парламентариев из списка людей, не подлежащих призыву на военную службу.

"Народные депутаты были избраны и являются представителями Украинского народа в Верховной Раде Украины, поэтому разделить ответственность и защищать целостность страны должны не только граждане с высокой моральной ответственностью, но и народные депутаты Украины", - говорится в записке.