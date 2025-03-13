Ніколи не зливайте це у раковину та унітаз: які звички гублять вашу сантехніку

Іноді ми не замислюємось, що звичні побутові дії можуть серйозно пошкодити нашу сантехніку. Деякі відходи, які ми звикли скидати в каналізацію, можуть завдати значної шкоди трубам і техніці.
РБК-Україна (проект Styler) пояснює, що не варто зливати у раковину або унітаз, щоб уникнути дорогих ремонтів.
Виливання фарби в каналізацію здається простим способом позбутися від залишків фарбувальних матеріалів, але це може призвести до серйозних наслідків. Фарба містить хімічні речовини, які викликають корозію металевих труб і можуть пошкодити фільтраційні системи.
Важливо утилізувати фарбу відповідно до правил, зазначених на упаковці, щоб уникнути забруднення води і поломок сантехніки. Правильне видалення фарби допомагає зберегти систему водовідведення в належному стані.
Краще не ризикувати і використовувати спеціальні пункти прийому для небезпечних відходів.
Багато хто звик виливати олії, жири або мастила в раковину після приготування їжі, але ці речовини можуть спричинити серйозні проблеми. Вони затвердіють всередині труб і викликають утворення засмічень, які важко ліквідувати.
Підвищена концентрація жирів у системі водовідведення може спричинити не тільки забруднення, а й злам фільтрів або насосів. Щоб уникнути таких проблем, потрібно викидати залишки олії в смітник або збирати їх у спеціальні контейнери для утилізації.
Зливати жирні відходи в каналізацію - це не лише порушення санітарних норм, а й шкода для сантехнічної системи.
Деякі овочі, наприклад, селера, цибуля чи кукурудзяне лушпиння, можуть стати причиною серйозних засмічень у каналізаційних трубах. Їхні волокна, які не розчиняються у воді, можуть заплутатися у водовідводі, утруднюючи рух води і викликаючи засмічення.
Тому краще не зливати ці продукти в раковину, а викидати їх у смітник або використовувати для компосту. Не можна забувати, що навіть органічні відходи можуть стати причиною забруднення каналізаційної системи.
Продукти, що містять крохмаль, такі як картопля, макарони або рис, можуть завдати великої шкоди, якщо потрапляють в каналізацію. Вони, розбухаючи у воді, утворюють липку масу, яка швидко блокує труби. Це може призвести до забруднення і навіть до повних засмічень, що вимагає дорогого ремонту.
Щоб уникнути таких ситуацій, не зливайте крохмальні відходи в раковину. Замість цього їх слід викидати в смітник або відправляти на компост.
Виливати побутову хімію, наприклад, мийні засоби або засоби для чищення, в каналізацію - це дуже шкідливо не тільки для сантехніки, а й для навколишнього середовища.
Хімічні речовини можуть пошкодити труби, спричинити корозію і забруднити воду. Більшість засобів для чищення мають агресивні компоненти, які викликають не тільки руйнування матеріалів труб, але й загрозу для природи.
Тому краще утилізувати побутову хімію відповідно до правил і не зливати її в каналізацію. Це дозволить зберегти сантехніку в робочому стані та не завдати шкоди навколишньому середовищу.
Виливати кавову гущу в раковину - це погана звичка, яку варто позбутися. Гуща може накопичуватися в трубах, утворюючи засмічення, яке важко усунути навіть за допомогою спеціальних засобів.
Якщо це трапиться, доведеться викликати сантехніка, що спричинить додаткові витрати. Замість того щоб зливати кавову гущу в раковину, краще викидати її в смітник або компостувати. Такий підхід допоможе запобігти засміченню труб і збереже вашу сантехніку в належному стані.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти DIY Joy, Spruce, Real Simple.