Ніколи не зливайте це у раковину та унітаз: які звички гублять вашу сантехніку

Фарба

Виливання фарби в каналізацію здається простим способом позбутися від залишків фарбувальних матеріалів, але це може призвести до серйозних наслідків. Фарба містить хімічні речовини, які викликають корозію металевих труб і можуть пошкодити фільтраційні системи.

Важливо утилізувати фарбу відповідно до правил, зазначених на упаковці, щоб уникнути забруднення води і поломок сантехніки. Правильне видалення фарби допомагає зберегти систему водовідведення в належному стані.

Краще не ризикувати і використовувати спеціальні пункти прийому для небезпечних відходів.

Мастила, жири та олії

Багато хто звик виливати олії, жири або мастила в раковину після приготування їжі, але ці речовини можуть спричинити серйозні проблеми. Вони затвердіють всередині труб і викликають утворення засмічень, які важко ліквідувати.

Підвищена концентрація жирів у системі водовідведення може спричинити не тільки забруднення, а й злам фільтрів або насосів. Щоб уникнути таких проблем, потрібно викидати залишки олії в смітник або збирати їх у спеціальні контейнери для утилізації.

Зливати жирні відходи в каналізацію - це не лише порушення санітарних норм, а й шкода для сантехнічної системи.

Волокнисті овочі

Деякі овочі, наприклад, селера, цибуля чи кукурудзяне лушпиння, можуть стати причиною серйозних засмічень у каналізаційних трубах. Їхні волокна, які не розчиняються у воді, можуть заплутатися у водовідводі, утруднюючи рух води і викликаючи засмічення.

Тому краще не зливати ці продукти в раковину, а викидати їх у смітник або використовувати для компосту. Не можна забувати, що навіть органічні відходи можуть стати причиною забруднення каналізаційної системи.

Раковина або унітаз - це не смітник (фото: Freepik.com)

Крохмалисті продукти

Продукти, що містять крохмаль, такі як картопля, макарони або рис, можуть завдати великої шкоди, якщо потрапляють в каналізацію. Вони, розбухаючи у воді, утворюють липку масу, яка швидко блокує труби. Це може призвести до забруднення і навіть до повних засмічень, що вимагає дорогого ремонту.

Щоб уникнути таких ситуацій, не зливайте крохмальні відходи в раковину. Замість цього їх слід викидати в смітник або відправляти на компост.

Побутова хімія

Виливати побутову хімію, наприклад, мийні засоби або засоби для чищення, в каналізацію - це дуже шкідливо не тільки для сантехніки, а й для навколишнього середовища.

Хімічні речовини можуть пошкодити труби, спричинити корозію і забруднити воду. Більшість засобів для чищення мають агресивні компоненти, які викликають не тільки руйнування матеріалів труб, але й загрозу для природи.

Тому краще утилізувати побутову хімію відповідно до правил і не зливати її в каналізацію. Це дозволить зберегти сантехніку в робочому стані та не завдати шкоди навколишньому середовищу.

Кавова гуща

Виливати кавову гущу в раковину - це погана звичка, яку варто позбутися. Гуща може накопичуватися в трубах, утворюючи засмічення, яке важко усунути навіть за допомогою спеціальних засобів.

Якщо це трапиться, доведеться викликати сантехніка, що спричинить додаткові витрати. Замість того щоб зливати кавову гущу в раковину, краще викидати її в смітник або компостувати. Такий підхід допоможе запобігти засміченню труб і збереже вашу сантехніку в належному стані.

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